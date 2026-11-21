Familiares de Lautaro Flores piden justicia tras el homicidio del joven de 20 años en Jujuy.

Hoy 14:13

El clamor de justicia por parte de la familia de Lautaro Flores, asesinado el 26 de julio en San Salvador de Jujuy, resuena con fuerza en la comunidad. Jorgelina Soto, madre de la víctima, expresó su indignación ante los privilegios que, según ella, posee la acusada, Micaela Rivadeneira, quien se encuentra imputada por el delito de "homicidio simple" y cumple prisión preventiva en su domicilio. "Ella mató a mi hijo, ya basta de privilegios", declaró Soto en una entrevista con El Tribuno de Jujuy.

El asesinato de Lautaro, un joven de tan solo 20 años, se produjo tras una certera puñalada que le causó una herida mortal en el corazón. Soto detalló que Rivadeneira ha violado su prisión domiciliaria en múltiples ocasiones, argumentando que hay evidencias contundentes, incluyendo un video donde se la ve consumiendo alcohol y otros registros que demuestran su presencia en la calle.

Durante una manifestación en el ingreso a la casa de gobierno en Jujuy, familiares de víctimas de homicidios y siniestros viales se unieron para exigir justicia. Jorgelina Soto aprovechó la oportunidad para expresar su frustración ante la falta de acción judicial respecto a Rivadeneira. "¿No entiendo qué más pruebas quieren?", cuestionó la madre de Lautaro, subrayando la necesidad de que la justicia actúe con firmeza ante la situación.

El 25 de octubre, Rivadeneira habría asistido a un partido de fútbol entre Gimnasia de Jujuy y Atlanta, evidenciando su incumplimiento de la medida cautelar. Soto se presentó en la Fiscalía con pruebas fotográficas y videos que confirman la violación de la prisión domiciliaria. Sin embargo, hasta el momento, no ha recibido respuestas satisfactorias por parte de las autoridades.

El juez de Control, Marco Espinassi, había otorgado previamente la prisión domiciliaria a Rivadeneira, a pesar de su estado de fuga tras el asesinato. El caso ha generado una gran conmoción social, especialmente después de que la familia de Lautaro comenzara a recolectar evidencias para revocar la medida cautelar de la imputada.

La madre de la víctima también relató cómo su hijo, que había sido padre recientemente, fue atacado en una pelea que se desató entre dos grupos en el estadio. "Lautaro llegó al lugar llevando a unos chicos que tocaban con él la trompeta, y fue en ese momento cuando una de las agresoras, tras ganar una pelea, le asestó una puñalada en el corazón", explicó Soto con voz quebrada por la tristeza.

A pesar del dolor y la pérdida, Jorgelina Soto continúa su lucha por justicia, pidiendo a la Fiscalía y al juez que actúen con responsabilidad. "Buscamos justicia, no venganza", enfatizó, recordando que su hijo merecía vivir y que la sociedad no puede permitir que los culpables de crímenes graves escapen de la justicia.