Los espacios eran utilizados para la acumulación de todo tipo de residuos que afectaban la salubridad.

Hoy 14:26

El intendente, Ing. Mario Benavente, supervisó este sábado un operativo integral de limpieza y eliminación de minibasurales en terrenos baldíos en el barrio General Paz, donde se extrajeron mas de 1.000 metros cúbicos de desechos.

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En el sector trabajaron más de 60 operarios municipales con la asistencia de 6 palas cargadoras, 5 bateas, 17 camiones caja abierta, 3 camiones regadores, 2 motoniveladoras, 24 motoguadañas y una hidrogrua.

Los espacios eran utilizados para la acumulación de todo tipo de residuos que afectaban la salubridad.

El Ing. Benavente destacó que trabajaron en el lugar las áreas operativas de la Municipalidad como Servicios Urbanos, Electricidad, Obras Públicas, Parques y Paseos y Desarrollo Social y contó con el acompañamiento de la UPA N°1.

“Son terrenos privados pero tratamos de limpiarlos ante el riesgo sanitario y por eso les pedimos a los vecinos que colaboren con el mantenimiento de la limpieza”, remarcó el jefe comunal.

A la vez confirmó que este tipo de operativos integrales de los días sábados continuarán siendo implementados en diferente ñs lugares de barrios que son usados como minibasurales.

Durante la jornada, los agentes sanitarios de la Upa realizaron una campaña de concientización entre los vecinos, mientras que la Dirección de Electricidad amplió el alumbrado público y repuso luminarias. Además la asociación Traaer llevó adelante acciones de eco canje.