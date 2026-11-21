El cementerio privado anunció una promoción que estará vigente desde el 25 de noviembre hasta el 24 de diciembre. Además, ofrece diferentes medios de pago, financiación en cuotas sin interés y promociones para la adquisición de parcelas.

Hoy 16:58

El Cementerio Privado Parque de la Paz anunció una promoción especial para sus clientes, que podrán acceder a una bonificación del 20% en el pago anual de las expensas correspondientes a 2027.

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El beneficio estará disponible desde el 25 de noviembre hasta el 24 de diciembre de 2026, ofreciendo la posibilidad de realizar el pago anticipado y aprovechar un importante descuento.

Para facilitar las operaciones, Parque de la Paz cuenta con diferentes alternativas de pago a través de Banco Santiago del Estero (BSE), Red Link y Rapipago, además de su página web oficial: www.parquedelapaz.com.ar.

Asimismo, quienes cuenten con Tarjeta Sol podrán acceder a una financiación de 3 a 6 cuotas sin interés.

Promociones en parcelas y servicios

Desde el cementerio privado también invitan a los interesados a consultar por las promociones especiales en la venta de parcelas.

Parque de la Paz dispone de diferentes servicios destinados al acompañamiento de las familias, entre los que se destacan:

Inhumaciones.

Sala velatoria sin cargo.

Traslados.

Capilla ecuménica.

Los interesados en acceder a la bonificación, conocer las alternativas de financiación o consultar por la adquisición de parcelas pueden comunicarse a través de los siguientes canales:

Dirección: Misiones 515.

Misiones 515. Teléfono: (385) 421-4262.

(385) 421-4262. WhatsApp: 385 402-0716.

385 402-0716. Sitio web: www.parquedelapaz.com.ar.

Los horarios de atención son de lunes a viernes, de 8 a 12 y de 15 a 19 horas, y los sábados, de 8:30 a 12:30 horas.