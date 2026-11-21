El acto se desarrolló este sábado en Plaza Libertad, con la participación de autoridades provinciales, municipales e integrantes de la colectividad libanesa.

Hoy 18:39

Este sábado por la mañana, en la Plaza Libertad de la ciudad Capital, se realizó el acto por el Día de la Bandera y el 83º Aniversario de la Independencia de la República del Líbano, en vísperas de la fecha que se conmemora cada 22 de noviembre.

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Participaron el ministro de Gobierno, Seguridad y Culto, Bernardo Herrera, en representación del gobernador Elías Suárez; también el secretario de Gobierno de la Municipalidad de la Capital, Walter Medina Salomón; y la presidenta de la Asociación Casa Libanesa de Santiago del Estero, Lauren Bitar, junto a representantes de instituciones y vecinos.

La bendición fue realizada por el padre Gregorio Makantassis y el discurso estuvo a cargo de la presidenta de la Asociación Casa Libanesa de Santiago del Estero, Lauren Bitar, quien reflexionó sobre el significado de la fecha y el legado de la colectividad en la provincia.

Recordó la conmemoración conjunta de ambas fechas y evocó la historia de los inmigrantes que llegaron a Santiago del Estero en busca de paz y progreso, subrayando el valor de mantener viva la identidad y el origen libanés sin olvidar el amor y el agradecimiento hacia la tierra argentina que los recibió.

Por su parte, la integrante de la comisión directiva, Nelly María Miguel, brindó palabras alusivas al Día de la Bandera Libanesa; señaló la importancia de transmitir este legado a las nuevas generaciones y explicó el simbolismo de sus colores y del cedro como emblema de historia, libertad y fortaleza de un pueblo que eligió ser libre. Además, se dio lectura a una carta enviada especialmente para la ocasión por la embajadora del Líbano en la República Argentina, Dra. Sonia Abou-Azar.

Como parte de la propuesta cultural se hizo una exposición de objetos provenientes del Líbano, aportados por distintas familias de la colectividad.

El cierre artístico estuvo a cargo de la Academia Al Layali Kamar, que presentó el tradicional baile Dabke, expresión emblemática que simboliza la unión, la identidad y el sentido de pertenencia del pueblo libanés.