Rodolfo Iván Gamarra, de 29 años, quedó imputado por homicidio culposo en el marco de la investigación por la muerte del niño de 6 años que habría sufrido una descarga eléctrica. Su hermana, quien había sido aprehendida inicialmente, recuperó la libertad.

Hoy 18:44

La investigación por la trágica muerte de Francisco Emir Orellana, de apenas 6 años, ocurrida este sábado 21 de noviembre en el barrio Siglo XX de la ciudad Capital, registró un importante giro judicial en las últimas horas.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Rodolfo Iván Gamarra, de 29 años, hermano de la mujer señalada como propietaria del carro de comidas involucrado en el fatal episodio, se entregó ante las autoridades y quedó detenido bajo la imputación de homicidio culposo.

El hombre, de ocupación comerciante y domiciliado en el barrio Huaico Hondo, quedó a disposición de la Justicia por orden del juez Darío Alarcón.

En paralelo, su hermana, Pamela Yohana Díaz, de 35 años, residente en el barrio 750 Viviendas y señalada como propietaria del puesto gastronómico, recuperó la libertad tras haber sido aprehendida inicialmente en el marco de las actuaciones.

Cómo ocurrió la tragedia en el barrio Siglo XX

El dramático episodio se registró en inmediaciones de una vivienda ubicada en la Manzana 7 del barrio Siglo XX, donde se encontraba instalado un carro destinado a la venta de comidas.

De acuerdo con las primeras actuaciones policiales, el pequeño Francisco, domiciliado en el barrio Huaico Hondo, se encontraba jugando en las inmediaciones del puesto gastronómico cuando habría tomado contacto con una de sus estructuras metálicas y recibido una descarga eléctrica que terminó con su vida.

En el lugar intervinieron efectivos de la Comisaría Comunitaria N.º 51, dependiente de la Dirección de Seguridad Ciudadana N.º 03 Zona Sur, quienes iniciaron las actuaciones correspondientes para establecer las circunstancias del hecho.

Peritajes y custodia policial para evitar represalias

Por disposición del Dr. Martín Silva, se solicitó la intervención de personal especializado de la División Criminalística. En la escena trabajó la Unidad N.º 1056, encargada de realizar las tareas técnicas correspondientes.

Una vez finalizadas las primeras diligencias en el lugar, los especialistas se trasladaron hacia el Hospital Mamá Antula para continuar con las actuaciones ordenadas, mientras que el cuerpo del menor fue trasladado a la morgue.

Por otra parte, los efectivos identificaron a Daniela Saavedra, de 33 años, quien tendría a su cargo el alquiler del espacio de la vereda frente a su domicilio, donde funcionaba el carro de comidas.

Tras confirmarse el fallecimiento del niño, las autoridades dispusieron que la vivienda permaneciera bajo custodia policial, con el objetivo de prevenir eventuales represalias.

La investigación judicial continúa abierta y los resultados de las pericias serán fundamentales para determinar las circunstancias en las que se produjo la descarga eléctrica y establecer las eventuales responsabilidades penales por la muerte del pequeño.