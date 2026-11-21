El exlíder de Viejas Locas e Intoxicados cumplirá su condena bajo arresto domiciliario por el homicidio de Cristian Díaz. Durante los más de tres años que permaneció encarcelado, convivió con presos de alto perfil, atravesó complicaciones de salud y encontró refugio en la música.

Hoy 18:46

A más de ocho años del crimen de Cristian Maximiliano Díaz, la Justicia condenó este viernes a Cristian Pity Álvarez a 12 años de prisión. Sin embargo, el exlíder de Viejas Locas e Intoxicados no regresará a un establecimiento penitenciario, ya que los magistrados dispusieron que cumpla la pena bajo la modalidad de arresto domiciliario.

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La sentencia fue dictada por el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N.º 29 de la Ciudad de Buenos Aires, que consideró al músico penalmente responsable del delito de homicidio agravado por el uso de un arma de fuego.

La medida se hará efectiva una vez que finalice su internación psiquiátrica en una clínica de Castelar y se verifiquen las condiciones del domicilio presentado por su defensa.

El fallo volvió a poner el foco sobre una de las etapas más difíciles en la vida del cantante: los más de tres años que permaneció detenido en el Complejo Penitenciario Federal de Ezeiza, donde atravesó problemas de salud y compartió sus días con otros internos conocidos públicamente.

Cómo fueron los días de Pity Álvarez en la cárcel

El cantante ingresó al establecimiento penitenciario el 13 de julio de 2018, después de entregarse ante las autoridades policiales por el homicidio ocurrido en el barrio Samoré, en Villa Lugano.

Debido a sus antecedentes de consumo problemático de sustancias y su situación de salud mental, fue alojado en el Programa Integral de Salud Mental Argentino (PRISMA), donde recibió asistencia especializada.

La adaptación al contexto carcelario estuvo marcada por dificultades emocionales. Con el transcurso de los meses, incorporó distintas actividades a su rutina, como la lectura, la escritura y la posibilidad de mirar películas.

Uno de sus principales apoyos durante aquella etapa fue el sacerdote César Scicchitano, conocido como el "cura rockero", con quien mantiene una amistad desde hace varios años.

Los presos famosos con los que convivió

Durante su permanencia en Ezeiza, Álvarez coincidió con personas condenadas por causas judiciales de gran repercusión nacional.

Entre ellas se encontraba Eduardo Vázquez, exbaterista de Callejeros condenado por el femicidio de Wanda Taddei, con quien llegó a compartir actividades musicales.

También estuvo alojado en el mismo sector que Gerardo Billiris, el anestesista condenado por atacar a una joven, y Martín Ríos, conocido como el "Tirador de Belgrano".

La música y el acompañamiento de su familia

Pese a las dificultades del encierro, el artista tuvo algunas oportunidades de reencontrarse con la música. En septiembre de 2018 participó de una presentación ante familiares de los internos, en la que interpretó "Homero", una de las canciones más conocidas de Viejas Locas.

El acceso a instrumentos musicales fue limitado durante su detención, por lo que el cantante también dedicó parte de su tiempo a la escritura.

Su madre, Cristina Congiú, lo visitaba regularmente y le acercaba elementos personales. Además, el músico mantenía comunicación telefónica con su hija.

El 28 de junio de 2019 celebró sus 47 años privado de la libertad. En aquella oportunidad, un grupo de seguidores se acercó hasta las inmediaciones del establecimiento penitenciario para homenajearlo, mientras que recibió muestras de afecto de colegas como Andrés Calamaro.

Los problemas de salud que complicaron su situación

Durante su detención, Álvarez presentó un deterioro en su estado de salud física y mental. Su cuadro médico incluyó complicaciones relacionadas con la diabetes, hipertensión y otras patologías.

La situación se agravó durante la pandemia de coronavirus, cuando las restricciones sanitarias dificultaron el contacto presencial con sus seres queridos. En noviembre de 2020 debió ser hospitalizado por una descompensación y también fue diagnosticado con COVID-19.

Las evaluaciones sobre su estado de salud mental fueron determinantes en el desarrollo de la causa judicial, que sufrió sucesivas postergaciones ante las dificultades del músico para afrontar el debate oral.

Su salida de Ezeiza y el camino hasta la condena

En 2021, la Justicia suspendió el inicio del juicio debido a las conclusiones de los especialistas que evaluaron al acusado. Ese mismo año, tras permanecer más de tres años detenido sin sentencia, Álvarez fue trasladado a una institución terapéutica de Castelar.

En junio de 2022 obtuvo el beneficio del arresto domiciliario con monitoreo electrónico. En marzo de 2023, el tribunal levantó esa medida y ordenó retirarle la tobillera electrónica.

El proceso judicial volvió a sufrir demoras hasta que finalmente, en agosto de 2026, comenzó el juicio oral por el homicidio de Cristian Díaz.

Durante los alegatos, el fiscal Sandro Abraldes solicitó una pena de 18 años y seis meses de prisión, mientras que los abogados defensores reclamaron la absolución del músico.

Finalmente, este viernes 20 de noviembre, los magistrados resolvieron imponerle una condena de 12 años de prisión bajo la modalidad de arresto domiciliario.

Por el momento, resta conocer los fundamentos de la sentencia y establecer cuánto tiempo de detención previa será computado como parte de la pena. Hasta entonces, no existe una fecha determinada para que el cantante recupere definitivamente su libertad.