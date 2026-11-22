Una mujer de Salta, identificada como Carmen Castillo, falleció en Tucumán tras descompensarse durante un control de Gendarmería Nacional en la Ruta Nacional 38.

Hoy 01:12

El sur de Tucumán fue escenario de un trágico suceso el pasado 21 de noviembre, cuando una mujer oriunda de Salta, identificada como Carmen Castillo, perdió la vida tras sufrir una descompensación repentina durante un control de Gendarmería Nacional. Este episodio ocurrió en las inmediaciones del puesto de control de Río Huacra, en la Ruta Nacional 38, que conecta las provincias de Tucumán y Catamarca.

Según el informe policial preliminar, Carmen Castillo se encontraba viajando como pasajera en un colectivo de larga distancia. Durante el procedimiento de control vehicular, decidió descender del ómnibus. Aproximadamente a 100 metros del puesto de control, sufrió una descompensación súbita que resultó fatal, falleciendo en el lugar antes de que pudiera ser trasladada a un centro médico.

Las autoridades policiales de las comisarías de La Cocha y Rumi Punco fueron notificadas inmediatamente tras el deceso de la mujer. Estos efectivos tomaron las medidas pertinentes para resguardar la escena y llevar a cabo las diligencias de rigor correspondientes. A pesar de la rápida respuesta de los agentes, la víctima no pudo ser salvada.

Hasta el momento, las causas exactas de la muerte de Carmen Castillo no han sido reveladas oficialmente. Las autoridades competentes están a la espera de los resultados de las pericias y el informe forense que determinarán las circunstancias que rodearon este trágico acontecimiento.

La intervención de Gendarmería Nacional se llevó a cabo como parte de un control de rutina, lo cual ha generado preocupación en la comunidad sobre la seguridad y la salud de los pasajeros en viajes de larga distancia. Este incidente ha conmocionado a los habitantes de la región, quienes expresan su pesar por la pérdida de la mujer.

Las autoridades locales han instado a los viajeros a estar atentos a su salud, especialmente durante los viajes prolongados, ya que situaciones como estas pueden surgir de manera inesperada. Esta tragedia resalta la importancia de contar con servicios médicos accesibles en zonas de control y tránsito, donde la rápida atención puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte.