Un asesor de la Guardia Revolucionaria iraní lanzó una advertencia contra el director general del Organismo Internacional de Energía Atómica, luego de que el diplomático reclamara a Teherán que permitiera el regreso de los inspectores nucleares.

Hoy 21:43

La tensión entre Irán y el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) escaló este sábado, luego de que un alto funcionario de la Guardia Revolucionaria iraní lanzara una amenaza contra el diplomático argentino Rafael Grossi, director general de la agencia dependiente de las Naciones Unidas.

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Mohammad Reza Naghdi, asesor del comandante de la Guardia Revolucionaria, acusó al titular del organismo de actuar en favor de Israel y lanzó una advertencia: “Recibirá lo que se merece”, sin precisar qué medidas podrían adoptarse en su contra.

El funcionario iraní también afirmó que Grossi “es israelí y no está sujeto a ninguna ley ni reglamento”, pese a que el diplomático es de nacionalidad argentina.

Las declaraciones se produjeron pocos días después de que el director general del OIEA reclamara a las autoridades de Teherán que restablecieran la cooperación con los inspectores internacionales.

La preocupación por el programa nuclear iraní

Durante una conferencia de prensa en Viena, en el marco de la reunión trimestral de la Junta de Gobernadores del organismo, Grossi cuestionó la falta de colaboración de las autoridades iraníes.

“No estamos obteniendo la cooperación de Irán. La cooperación no es como debería ser”, manifestó el diplomático, quien también es candidato a ocupar la Secretaría General de las Naciones Unidas durante el período 2027-2031.

Grossi explicó que las restricciones impuestas a los inspectores impiden verificar que las actividades nucleares iraníes tengan exclusivamente fines pacíficos, tal como sostiene Teherán.

Una de las principales preocupaciones del organismo está vinculada con la imposibilidad de determinar el paradero de alrededor de 440 kilos de uranio altamente enriquecido que Irán poseía antes de los ataques de junio de 2025.

“No podemos decir dónde está, qué le pasó ni confirmar cuál es la situación real”, advirtió el funcionario argentino.

Un nuevo cruce diplomático por Israel

El titular del OIEA también cuestionó la posibilidad de que Irán abandone el Tratado sobre la No Proliferación de las Armas Nucleares (TNP), al considerar que esa medida no sería conveniente.

En ese contexto, explicó que Israel no forma parte del acuerdo internacional y que, por lo tanto, existen diferencias en las obligaciones jurídicas de ambos países. No obstante, manifestó su deseo de que todas las naciones se incorporen al tratado.

Sus declaraciones fueron rechazadas por el portavoz de la diplomacia iraní, Esmaeil Baqaei, quien cuestionó la imparcialidad del organismo y reclamó que Israel también someta sus instalaciones nucleares a inspecciones internacionales.

El representante iraní acusó al OIEA de aplicar criterios diferentes frente a las acciones militares y las instalaciones nucleares de ambos países.

El intercambio de acusaciones y las amenazas contra Grossi profundizaron las diferencias entre Teherán y la agencia internacional, mientras persiste la incertidumbre sobre el estado del programa nuclear iraní y las posibilidades de restablecer las inspecciones.