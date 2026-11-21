Con la victoria 2-0 sobre Atlético Mineiro, el Xeneize volvió a coronarse en el plano internacional tras 18 años de sequía y -como de costumbre- en las redes sociales se vivió un partido aparte.

Hoy 22:03

Boca superó de punta a punta a Atlético Mineiro y se consagró campeón de la Copa Sudamericana. Con un gol de Santiago Ascacíbar en el primer tiempo y otro de Miguel Merentiel en el complemento, el Xeneize se impuso por 2-0 en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla y cortó una racha de 18 años sin títulos internacionales. Como de costumbre, en las redes sociales se vivió un partido aparte: reviví los mejores memes, reacciones y cargadas de la conquisa del Club de la Ribera.

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