Con la consagración en la Copa Sudamericana 2026, el Xeneize ratificó su condición de máximo ganador del fútbol argentino. El repaso de sus conquistas nacionales e internacionales.
Boca Juniors escribió un nuevo capítulo en su rica historia al derrotar a Atlético Mineiro en Barranquilla y conquistar la Copa Sudamericana 2026. De esta manera, el conjunto de La Ribera alcanzó los 76 títulos oficiales en sus 121 años de vida.
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El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena consiguió su segunda estrella en apenas dos semanas, luego de haberse consagrado campeón de la tabla anual de la Liga Profesional. Además, se convirtió en el máximo ganador histórico de la Copa Sudamericana, con tres conquistas.
Entre los trofeos más destacados de su palmarés aparecen las seis Copas Libertadores y las tres Copas Intercontinentales, estas últimas obtenidas frente a Borussia Mönchengladbach, Real Madrid y Milan.
Con 53 consagraciones nacionales y 23 internacionales, incluyendo las antiguas competencias rioplatenses, Boca continúa en lo más alto del ranking de los clubes argentinos con más títulos oficiales.
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