Tras consagrarse campeón de la Copa Sudamericana, el Xeneize disputará un nuevo trofeo continental ante el ganador de la final de la Libertadores entre Estudiantes y Palmeiras.

Hoy 21:43

Luego de vencer por 2-0 a Atlético Mineiro en Barranquilla y conquistar la Copa Sudamericana 2026, Boca Juniors aseguró su participación en la Recopa Sudamericana 2027, donde tendrá la oportunidad de sumar una nueva estrella internacional.

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El conjunto dirigido por Rodolfo Arruabarrena conocerá a su próximo rival el sábado 28 de noviembre, cuando Estudiantes de La Plata y Palmeiras se enfrenten en la final de la Copa Libertadores.

Si bien la Conmebol todavía no oficializó el calendario, se estima que los encuentros se disputarán entre el 17 y el 24 de febrero de 2027. Será el primer título continental que se pondrá en juego durante la próxima temporada.

A diferencia de la Libertadores y la Sudamericana, la Recopa mantendrá su formato de ida y vuelta. Boca disputará el primer encuentro en La Bombonera y definirá la serie como visitante, en La Plata o San Pablo, dependiendo de quién resulte campeón de la Libertadores.

El Xeneize buscará conquistar su quinta Recopa Sudamericana, certamen en el que ya se consagró en las ediciones de 1990, 2005, 2006 y 2008.