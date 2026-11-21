Con la conquista de la Copa Sudamericana 2026, el Xeneize alcanzó las 76 estrellas y amplió su diferencia sobre el Millonario. Estudiantes también escaló posiciones tras ganar la Supercopa Argentina.

Hoy 21:40

Boca Juniors volvió a festejar y ratificó su condición de máximo ganador del fútbol argentino. Tras vencer a Atlético Mineiro en Barranquilla y quedarse con la Copa Sudamericana 2026, el conjunto de La Ribera alcanzó los 76 títulos oficiales, entre competencias nacionales e internacionales.

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El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena consiguió su segunda estrella en apenas dos semanas. Primero se consagró como el mejor equipo de la tabla anual de la Liga Profesional y ahora levantó un nuevo trofeo continental gracias a los goles de Santiago Ascacibar y Miguel Merentiel.

Con esta conquista, el Xeneize amplió a cuatro títulos la diferencia sobre River Plate, que registra 72 consagraciones. El podio lo completa Independiente, con 45, seguido por Racing, con 41, y San Lorenzo, con 22.

Otro de los equipos que modificó su posición en el ranking histórico fue Estudiantes de La Plata, que alcanzó los 20 títulos oficiales tras vencer por 3-2 a Independiente Rivadavia en la Supercopa Argentina. El Pincha superó a Vélez y se ubicó en el sexto escalón.

Por su parte, Central Córdoba de Santiago del Estero integra el listado de campeones del fútbol argentino gracias a la histórica conquista de la Copa Argentina 2024.

La tabla histórica de títulos del fútbol argentino