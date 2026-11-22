Entre el 16 y el 20 de noviembre, las cuadrillas municipales realizaron tareas de mantenimiento, reparación y reposición del alumbrado público en numerosos barrios y espacios verdes, en el marco del plan de mejoras impulsado por el intendente Llamil Abdala.

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La Municipalidad de La Banda informa que, a través de la Dirección de Iluminación dependiente de la Secretaría de Servicios Públicos, se llevó adelante un intenso cronograma semanal de mantenimiento, reparación y reposición del alumbrado público entre el 16 y el 20 de noviembre, alcanzando un total de 176 puntos de luz en numerosos barrios y espacios públicos de la ciudad.

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Las tareas forman parte del plan permanente de mejora de los servicios urbanos impulsado por el intendente Llamil Abdala, con el propósito de brindar mayor seguridad, visibilidad y tranquilidad a los vecinos en cada sector.

Durante la semana, las cuadrillas municipales realizaron intervenciones técnicas puntuales en tableros de comando, tendido de cables, recambio de fotocélulas y colocación de artefactos LED en espacios verdes, arterias principales y zonas afectadas por hechos de vandalismo o sustracción de conductores.

Entre los trabajos destacados se encuentran:

Espacios públicos y puntos clave: En Plaza Belgrano se cambiaron cuatro farolas LED nuevas, se reparó un cortocircuito en el cableado subterráneo y se reemplazaron seis fusibles en columnas. Asimismo, se normalizó el tablero de la Plaza del Vagón con cambio de fotocélula, y en la cancha de Alto Verde se reparó el tablero junto a EDESE y se colocaron dos artefactos LED.

En Plaza Belgrano se cambiaron cuatro farolas LED nuevas, se reparó un cortocircuito en el cableado subterráneo y se reemplazaron seis fusibles en columnas. Asimismo, se normalizó el tablero de la Plaza del Vagón con cambio de fotocélula, y en la cancha de Alto Verde se reparó el tablero junto a EDESE y se colocaron dos artefactos LED. Recuperación ante robos y fallas en tableros: En los barrios San Carlos y Villa Griselda se repararon y normalizaron tableros que habían quedado fuera de servicio por robo de cables, restableciendo también el servicio en Villa Inés y en el sector del CIC de San Carlos y sus alrededores.

En los barrios San Carlos y Villa Griselda se repararon y normalizaron tableros que habían quedado fuera de servicio por robo de cables, restableciendo también el servicio en Villa Inés y en el sector del CIC de San Carlos y sus alrededores. Normalización de sectores y recambio de artefactos: Se intervinieron tableros y luminarias en calle Libertador a la altura de la cancha de Sarmiento, San Isidro casi España, San Isidro al 991 y 1004, barrio Los Lagos sobre calle Larraburre, 1° de Mayo, Pellegrini casi Sarmiento en barrio Centro, manzana 85 de 25 de Mayo 450 Viviendas, San Martín y Alem, Borges y Ricardo Rojas, Misiones y Chile, barrio Fraternidad, Agua y Energía, Suipacha y Perito Moreno, Central Argentino Ampliación, Central Argentino Viejo, San Carlos al 1032, Tabla Redonda, El Cruce, Ejército de los Andes al 38, Calle 4 en Salta Prolongación y barrio El Paraíso.

Se intervinieron tableros y luminarias en calle Libertador a la altura de la cancha de Sarmiento, San Isidro casi España, San Isidro al 991 y 1004, barrio Los Lagos sobre calle Larraburre, 1° de Mayo, Pellegrini casi Sarmiento en barrio Centro, manzana 85 de 25 de Mayo 450 Viviendas, San Martín y Alem, Borges y Ricardo Rojas, Misiones y Chile, barrio Fraternidad, Agua y Energía, Suipacha y Perito Moreno, Central Argentino Ampliación, Central Argentino Viejo, San Carlos al 1032, Tabla Redonda, El Cruce, Ejército de los Andes al 38, Calle 4 en Salta Prolongación y barrio El Paraíso. Reparación y reconexión de tableros de comando: Los equipos técnicos trabajaron además en los barrios Banfield, Besares, El Rincón, Finca de Ramos, Centro, Jerarquizado Municipal, Mama Antula, Misky Mayu, Palermo, San Antonio, Sarmiento y Textil.

Asimismo, se concretó la reposición de lámparas y artefactos LED en un total de 176 puntos de luz distribuidos en los barrios 1° de Mayo, 17 de Octubre, 25 de Mayo, 25 de Mayo 450 Viviendas, 25 de Mayo 540 Viviendas, Agua y Energía, Ampliación 1° de Mayo, Ampliación 25 de Mayo, Ampliación Parque Industrial, Avenida, Bajo de Vértiz, Banfield, Besares, Central Argentino, Central Argentino Ampliación, Centro, Constitución, Cuarto Centenario, Dorrego, El Cruce, El Paraíso, El Polear, El Rincón, El Rosedal, Finca de Ramos, Fraternidad, Gorrini, Independencia, Jerarquizado Municipal, Juan Domingo Perón, Los Álamos, Los Álamos 2, Los Lagos, Lourdes, Mama Antula, Misky Mayu, Palermo, Salido, Salta Prolongación, San Antonio, San Carlos, San Carlos Viejo, San Fernando, San Martín, Santa Clara, Sarmiento, Soler, Tabla Redonda, Tabla Redonda Ampliación, Textil, Villa Anita, Villa Elena, Villa Eloísa, Villa Gambetti, Villa Gianuzzi, Villa Griselda, Villa Inés, Villa Juana, Villa Margarita, Villa Suaya y Villa Unión.

Desde la comuna destacaron la importancia de la colaboración y el acompañamiento de toda la comunidad para cuidar las instalaciones eléctricas y denunciar cualquier hecho de vandalismo, recordando que el mantenimiento del alumbrado es fundamental para fortalecer la seguridad y el bienestar en todos los barrios bandeños.