Según un relevamiento privado de la consultora Scentia, las ventas repuntaron después de nueve meses consecutivos de caídas interanuales.

Hoy 20:02

Después de nueve meses consecutivos de resultados negativos, el consumo masivo en la Argentina registró un crecimiento interanual del 0,9% en octubre, de acuerdo con el último informe de la consultora privada Scentia, que analiza las cantidades vendidas en seis canales de comercialización.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Se trata de la primera variación interanual positiva de 2026, luego de que todos los meses comprendidos entre enero y septiembre registraran caídas respecto del año anterior.

En comparación con septiembre, las ventas aumentaron un 6,2%, aunque este resultado debe interpretarse con cautela debido a que octubre tuvo un día más.

Pese al repunte, el consumo masivo acumula una caída del 2,3% durante los primeros diez meses del año, lo que refleja que la reciente mejora todavía resulta insuficiente para revertir el balance negativo.

El comercio electrónico lideró el crecimiento

El comportamiento del consumo fue dispar entre los distintos canales de comercialización. Mientras algunos registraron un crecimiento significativo, otros continuaron con dificultades para recuperar los niveles de ventas del año pasado.

Según el relevamiento de Scentia, las variaciones interanuales de octubre fueron las siguientes:

Comercio electrónico: +33,2%.

+33,2%. Farmacias: +3,2%.

+3,2%. Kioscos y comercios tradicionales: +1,6%.

+1,6%. Supermercados de cadena: -0,3%.

-0,3%. Autoservicios independientes: -0,4%.

-0,4%. Mayoristas: -6,4%.

Las farmacias y el comercio electrónico fueron los únicos canales que registraron resultados positivos tanto en las comparaciones mensuales e interanuales como en el acumulado de 2026.

En particular, las ventas por internet acumulan un crecimiento del 35% en lo que va del año, consolidándose como el canal de mayor expansión.

Qué productos impulsaron la recuperación del consumo

En cuanto a las categorías de productos, el rubro alimentación encabezó las subas con un crecimiento interanual del 8%, seguido por los productos de compra impulsiva, con un incremento del 7%.

También registraron una mejora las bebidas alcohólicas, con una suba del 1,3% en el conjunto de los canales relevados.

En contrapartida, las bebidas sin alcohol disminuyeron un 3,9%; los productos perecederos, un 3,3%; los artículos de limpieza de ropa y hogar, un 3,1%; y los productos destinados al desayuno y la merienda, un 1,3%.

Estas últimas categorías también se encuentran entre las más afectadas por la retracción del consumo durante 2026.

Las ventas crecieron por encima de los precios

El informe privado señaló que, durante octubre, las ventas medidas en dinero aumentaron un 28% interanual, mientras que el precio promedio de los productos relevados registró una suba del 26,7%.

Esta diferencia estuvo en línea con el crecimiento de las cantidades comercializadas durante el período.

Sin embargo, en el acumulado del año, la situación continúa siendo desfavorable: las ventas en valores aumentaron un 19%, por debajo del incremento del 22,1% registrado en los precios promedio.

El cambio de hábitos y las dificultades del comercio tradicional

Los datos de Scentia coinciden con parte del diagnóstico elaborado por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), que reflejó un crecimiento de las operaciones digitales en contraste con las dificultades de los comercios físicos.

Según el relevamiento de la entidad, las ventas minoristas pyme disminuyeron un 1,6% interanual en octubre, mientras que el segmento de alimentos y bebidas registró una contracción del 3,5% en términos reales.

En cambio, las ventas online realizadas por estos mismos comercios crecieron un 17,7% interanual.

De esta manera, las mediciones privadas muestran una primera señal de recuperación del consumo masivo, acompañada por una expansión sostenida del comercio electrónico. No obstante, la evolución de los próximos meses será clave para determinar si la mejora de octubre logra consolidarse y revertir las pérdidas acumuladas durante el año.