El equipo del 10 recibirá este sábado desde las 20 a Columbus Crew en el Nu Stadium, por el primer partido de los playoffs de la MLS. Las Garzas buscarán dar el primer paso hacia el bicampeonato en una serie al mejor de tres encuentros.
Inter Miami comenzará este sábado la defensa de la corona de la MLS cuando reciba a Columbus Crew, desde las 20 de Argentina, en el Nu Stadium de Miami. Con Lionel Messi como principal figura, el conjunto estadounidense afrontará el primer compromiso de los playoffs con el objetivo de repetir el título conseguido en 2025.
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