En su visita al líder del norte, Argentina perdió por 45-17 y quedó 4° en la fase de grupos. La semana siguiente se cruzará con Escocia en Twickenham.

Hoy 19:05

Los Pumas no pudieron sostener su rendimiento y sufrieron una contundente derrota por 45-17 ante Francia en el Stade de France de París, en el marco de la última fecha de la fase de grupos del Nations Championship 2026.

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El seleccionado argentino protagonizó una buena primera mitad, en la que logró responder al dominio inicial de los locales. Justo Piccardo convirtió un try que permitió igualar el marcador y el conjunto nacional incluso llegó a ponerse en ventaja.

Sin embargo, Francia impuso su jerarquía en el complemento y aprovechó los espacios que dejó la defensa argentina para establecer una amplia diferencia. Los dirigidos por Felipe Contepomi también sufrieron la expulsión de Mayco Vivas y la amonestación de Julián Montoya.

Con este resultado y la victoria de Australia sobre Gales por 29-26, Los Pumas finalizaron en la cuarta posición del hemisferio sur, únicamente por delante de Japón y Fiji.

De esta manera, Argentina enfrentará a Escocia el domingo 29 de noviembre, desde las 10.10 (hora argentina), en el encuentro que definirá el séptimo puesto de la competencia. Por su parte, Francia disputará la gran final ante Sudáfrica en Twickenham.