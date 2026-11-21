La Guardia Revolucionaria aseguró que incrementó su capacidad militar y anticipó que dará a conocer nuevas instalaciones. La demostración se produjo mientras continúan las negociaciones diplomáticas para poner fin al conflicto en Medio Oriente.

Hoy 18:52

En medio de la creciente incertidumbre internacional, Irán presentó este sábado 21 de noviembre un nuevo depósito subterráneo de misiles y reivindicó el fortalecimiento de su capacidad militar frente a Estados Unidos e Israel.

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La televisión estatal iraní difundió imágenes de la recorrida por las instalaciones encabezada por Ahmad Vahidi, comandante en jefe de la Guardia Revolucionaria Islámica, y Seyyed Majid Mousavi, responsable de su Fuerza Aeroespacial.

Mousavi afirmó que las fuerzas iraníes lograron incrementar su capacidad militar durante el período transcurrido entre los últimos enfrentamientos armados.

Las autoridades militares también anticiparon que próximamente serán presentadas otras instalaciones subterráneas, como parte de una demostración del poderío militar del país.

En medio de las negociaciones con Estados Unidos

La exhibición del arsenal se produjo mientras continúan las gestiones diplomáticas para encontrar una salida al conflicto que mantiene en tensión a Medio Oriente y que provocó importantes consecuencias sobre el comercio internacional y los precios de la energía.

El ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abbas Araqchi, manifestó que su país todavía confía en alcanzar una solución diplomática.

Por su parte, el presidente estadounidense, Donald Trump, reconoció la voluntad de Teherán de alcanzar un acuerdo, aunque rechazó las condiciones planteadas hasta el momento.

Qatar también participa de las gestiones destinadas a reducir las diferencias entre ambas partes y facilitar un entendimiento.

Nuevos incidentes en el estrecho de Ormuz

En paralelo, dos buques cisterna fueron alcanzados este sábado por proyectiles de origen desconocido mientras navegaban por el estrecho de Ormuz. Las autoridades marítimas británicas no reportaron víctimas y recomendaron extremar las precauciones.

Hasta el momento, ningún gobierno ni organización reivindicó los ataques.

La situación profundiza la incertidumbre sobre una de las principales rutas comerciales del petróleo a nivel mundial, mientras persisten las diferencias diplomáticas entre Washington y Teherán.