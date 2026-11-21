El expresidente de Brasil fue internado de urgencia tras sufrir fuertes dolores abdominales mientras cumplía prisión domiciliaria.

Hoy 20:03

El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, permanece internado en terapia intensiva en el hospital DF Star de Brasilia, tras ser diagnosticado con una obstrucción casi total del intestino delgado. Los especialistas evalúan su evolución y no descartan la necesidad de realizar una nueva intervención quirúrgica.

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El exmandatario, de 71 años, fue trasladado de urgencia al establecimiento sanitario el viernes 20 de noviembre, luego de sufrir intensos dolores abdominales mientras cumplía prisión domiciliaria por su condena de 27 años y tres meses por intento de golpe de Estado.

De acuerdo con el parte médico difundido este sábado, Bolsonaro presenta un cuadro de abdomen agudo obstructivo, aunque se encuentra clínicamente estable, consciente, orientado y respira por sus propios medios.

Qué se sabe sobre el estado de salud de Bolsonaro

El médico Brasil Caiado explicó que los estudios realizados mediante una tomografía permitieron detectar una obstrucción casi total del intestino delgado, acompañada por signos de inflamación y adherencias abdominales.

Ante este diagnóstico, el equipo médico inició un tratamiento que incluye hidratación, ayuno con soporte nutricional y la colocación de una sonda gástrica para aliviar la acumulación de contenido en el estómago.

Por el momento, los profesionales mantienen al expresidente bajo estricta observación para determinar cómo responde a las medidas implementadas.

La posibilidad de someter a Bolsonaro a una nueva cirugía dependerá de su evolución clínica durante las próximas horas. Mientras tanto, continuará internado en terapia intensiva y sin una fecha prevista de alta médica.