Los controles se desarrollaron durante la noche del viernes y la madrugada del sábado en distintos sectores de la ciudad.

Hoy 18:22

Un operativo de control vehicular y prevención de picadas ilegales realizado en la ciudad de Quimilí, departamento Moreno, culminó con el secuestro preventivo de 30 motocicletas por distintas infracciones a la Ley Nacional de Tránsito.

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El procedimiento comenzó alrededor de las 23 horas del viernes y se extendió hasta las 2 de la madrugada del sábado, con controles en distintos sectores de la ciudad.

Del despliegue participaron efectivos de la División Prevención del Departamento de Seguridad Ciudadana N° 12, la Comisaría Comunitaria N° 29 y la Dirección General de Seguridad Vial.

Durante el operativo, los uniformados verificaron las condiciones de circulación de los motovehículos y detectaron numerosas irregularidades. Entre las principales infracciones se registraron la falta de documentación obligatoria, la circulación sin casco protector y la utilización de escapes libres.

Como resultado de los controles, se procedió al secuestro preventivo de 30 motocicletas, que posteriormente fueron trasladadas a la sede de la Comisaría Comunitaria N° 29, donde quedaron a disposición de la Justicia.

Estos procedimientos forman parte de las acciones preventivas impulsadas por la Policía de la Provincia para desalentar las picadas ilegales, fortalecer la seguridad vial y garantizar el cumplimiento de las normas de tránsito, con el objetivo de resguardar la integridad de conductores y peatones.