El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada con inestabilidad durante las primeras horas del día y cielo mayormente nublado hacia la tarde. Para el lunes se espera un aumento de las temperaturas.

Hoy 00:48

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa para este domingo 22 de noviembre una jornada marcada por la inestabilidad y temperaturas agradables en Santiago del Estero, con una mínima de 18°C y una máxima que alcanzará los 26°C.

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De acuerdo con el pronóstico del organismo nacional, durante la madrugada se esperan tormentas aisladas, mientras que por la mañana podrían registrarse chaparrones. En ambos períodos, la probabilidad de precipitaciones oscilará entre el 10% y el 40%.

Hacia la tarde, las condiciones meteorológicas tenderán a mejorar, con cielo mayormente nublado y una temperatura máxima de 26°C. Por la noche, el termómetro descenderá hasta los 22°C y la probabilidad de precipitaciones será inferior al 10%.

En cuanto a los vientos, soplarán predominantemente desde el sector este y sudeste, con velocidades de entre 13 y 22 kilómetros por hora durante gran parte de la jornada.

El calor volverá a sentirse el lunes

Para este lunes 23 de noviembre, el SMN anticipa un marcado ascenso de las temperaturas, con una mínima de 19°C y una máxima de 33°C.

La jornada comenzará con cielo mayormente nublado, aunque durante la mañana podrían registrarse chaparrones, con una probabilidad de precipitaciones de entre el 10% y el 40%.

Durante la tarde y la noche predominará la nubosidad, con escasas probabilidades de lluvias. Además, hacia las últimas horas del día se esperan ráfagas de viento que podrían alcanzar los 50 kilómetros por hora, provenientes del sector este.

De esta manera, tras un domingo con temperaturas moderadas, el calor volverá a ganar protagonismo en la capital santiagueña durante el inicio de la semana.