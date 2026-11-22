Los medios brasileños cuestionaron con dureza el rendimiento del Galo en la definición de la Copa Sudamericana. Destacaron la superioridad del Xeneize y remarcaron la nueva frustración internacional del conjunto de Belo Horizonte.

Hoy 01:17

La consagración de Boca Juniors en la Copa Sudamericana no solo generó repercusiones en Argentina, sino también en Brasil, donde los principales medios deportivos fueron muy críticos con la actuación de Atlético Mineiro. El equipo brasileño cayó en la final y recibió fuertes cuestionamientos por su rendimiento en una nueva definición continental que terminó con las manos vacías.

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Uno de los titulares más contundentes fue el del medio O Gol, que aseguró que el Galo perdió el trofeo porque "no estuvo a la altura de Boca". En su análisis, consideró que el conjunto argentino fue superior durante gran parte del encuentro y estuvo más cerca de ampliar la diferencia que el equipo brasileño de conseguir el descuento, incluso en sus mejores momentos del segundo tiempo.

Por su parte, Folha de São Paulo puso el foco en la nueva frustración internacional de Atlético Mineiro, que sumó otra final perdida a una serie de resultados adversos. El medio recordó las derrotas en la Copa Libertadores 2024 y las finales de la Sudamericana, además de la caída ante Cruzeiro en el Campeonato Mineiro de marzo de 2026. También hizo hincapié en que el equipo acumula ocho partidos sin ganar y que su última conquista internacional fue en 2014.

El diario Lance! también cuestionó el funcionamiento del equipo y analizó las dificultades que tuvo para encontrar respuestas futbolísticas durante el partido. Ni siquiera las modificaciones realizadas por el entrenador Eduardo Domínguez lograron cambiar el desarrollo de una final que terminó siendo favorable al Xeneize.

En tanto, O Globo remarcó que Atlético Mineiro había llegado como uno de los favoritos, pero que esa condición se fue diluyendo por su mala racha y por el crecimiento futbolístico y anímico de Boca en las últimas semanas.

Por último, UOL eligió destacar la recuperación del conjunto argentino y su capacidad para volver a conquistar títulos después de un período complicado. El medio brasileño resaltó que Boca consiguió su segundo campeonato en apenas 15 días y que todavía tiene posibilidades de levantar otros tres trofeos durante 2026.

De esta manera, la victoria de Boca tuvo repercusión más allá de las fronteras argentinas. Mientras el Xeneize celebra el regreso a la cima internacional después de 18 años sin títulos continentales, Atlético Mineiro deberá afrontar una profunda autocrítica tras otra final que terminó en decepción.