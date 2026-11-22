El Millonario afrontará este domingo un partido decisivo por los octavos de final del campeonato. El equipo de Leonardo Ponzio buscará avanzar de ronda y mantener vivo el sueño de conseguir un título después de más de dos años y medio.

Hoy 07:30

River Plate recibirá este domingo a Lanús, desde las 19, en el estadio Monumental, por los octavos de final del Torneo Clausura 2026. El conjunto de Núñez afrontará un compromiso determinante, ya que necesita ganar para continuar en la pelea por el campeonato y evitar cerrar otra temporada sin títulos.

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El equipo dirigido por Leonardo Ponzio consiguió la clasificación como cuarto de la Zona B, con 26 puntos, después de una fase regular irregular. El Millonario comenzó el torneo con cuatro derrotas consecutivas, pero logró recuperarse y terminó la primera etapa con una victoria por 2-0 frente a Aldosivi, en Mar del Plata.

Ahora tendrá enfrente a un rival complicado. Lanús, conducido por Mauricio Pellegrino, finalizó quinto en la Zona A, también con 26 unidades, luego de empatar 1-1 ante Central Córdoba. El Granate se destacó por su solidez defensiva y recibió apenas 12 goles en las 16 jornadas de la fase regular, siendo uno de los equipos menos vencidos del campeonato.

Las bajas y las posibles formaciones

Para este encuentro, Ponzio tendrá varias ausencias importantes. Gonzalo Montiel deberá cumplir una fecha de suspensión, mientras que Aníbal Moreno y Fausto Vera no estarán disponibles por diferentes lesiones. En sus lugares ingresarían Giovanni González y el juvenil Santiago Espíndola.

Por el lado de Lanús, Pellegrino no podrá contar con Agustín Cardozo, quien sufrió un traumatismo en el peroné de la pierna derecha. José Canale, con un esguince en la rodilla izquierda, también llega con complicaciones físicas.

Probable formación de River: Santiago Beltrán; Giovanni González, Nicolás Otamendi, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Santiago Espíndola, Tobías Andrada, Tomás Galván; Thiago Almada; Ángel Correa y Lucas Beltrán. DT: Leonardo Ponzio.

Probable formación de Lanús: Nahuel Losada; Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz, Ronaldo De Jesús, Sasha Marcich; Felipe Peña Biafore, Agustín Medina; Matías Sepúlveda o Lucas Besozzi, Marcelino Moreno, Eduardo Salvio; Alan Wlk. DT: Mauricio Pellegrino.

Un partido sin margen de error

El encuentro tendrá un significado especial para River, que busca volver a levantar un trofeo después de más de dos años y medio. Su última consagración fue la Supercopa Argentina 2024, cuando venció a Estudiantes de La Plata.

Además, conquistar el Clausura le permitiría conseguir la clasificación a la próxima Copa Libertadores 2027, una de las grandes cuentas pendientes del equipo después de haberse quedado afuera de la actual edición.

El partido comenzará a las 19, tendrá el arbitraje de Pablo Dóvalo y será televisado por TNT Sports Premium. El ganador avanzará a los cuartos de final, donde se enfrentará al vencedor del cruce entre Instituto y Huracán.