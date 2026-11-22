Un operativo en Salta permitió identificar más de 8 mil personas y controlar más de 9 mil vehículos, destacando la importancia de las estrategias de prevención y control en los corredores viales interprovinciales.

Hoy 01:15

Entre el 17 y el 19 de octubre, se llevó a cabo un importante operativo de seguridad en la provincia de Salta, dirigido a fortalecer las estrategias de prevención y control en los corredores viales que conectan a las provincias de Tucumán, Jujuy, Catamarca, Formosa, Chaco y Santiago del Estero. Este dispositivo se ejecutó en 16 puntos de fiscalización establecidos en rutas nacionales y provinciales, lo que permitió realizar un control exhaustivo de las actividades vehiculares en la región.

Durante este operativo, se identificaron un total de 8.888 personas y se controlaron 9.554 vehículos, lo que demuestra la eficacia de las acciones implementadas. Además, se retuvieron tres vehículos que presentaban requerimientos judiciales, lo que resalta la pertinencia de los controles realizados en las rutas.

En el marco de la prevención del delito, se llevaron a cabo tres procedimientos por infracciones al Código Aduanero, dos de los cuales ocurrieron en Las Lajitas y uno en El Quebrachal. Estos procedimientos resultaron en la demora de tres personas y el secuestro de diversos elementos valuados en millones de pesos, destacando la importancia de la vigilancia y el control en las actividades comerciales.

Además, se realizaron ocho procedimientos adicionales por infracción a la Ley de Estupefacientes, con el secuestro de dosis de sustancias prohibidas. Este aspecto del operativo subraya el compromiso de las autoridades para enfrentar las problemáticas relacionadas con las drogas y garantizar la seguridad pública.

El operativo, que involucró a efectivos de múltiples direcciones, incluyó la participación de la Dirección General de Seguridad, la Dirección General de Investigaciones, y otros cuerpos de seguridad, lo que permitió consolidar una respuesta integral y coordinada frente a diversas modalidades delictivas. Esta colaboración interinstitucional es clave para el éxito de las iniciativas de seguridad en la región.

La implementación de puestos fijos de fiscalización y patrullajes en sectores estratégicos ha fortalecido la seguridad en los corredores viales interprovinciales, generando un impacto positivo en la percepción de seguridad de los ciudadanos. La coordinación y el intercambio de información entre las fuerzas intervinientes han sido fundamentales para el desarrollo de estas acciones.

En conclusión, el operativo realizado en Salta no solo ha permitido la identificación y control de personas y vehículos, sino que también ha contribuido a la efectividad de las estrategias de prevención y control en las rutas, reafirmando el compromiso de las autoridades con la seguridad y el bienestar de la comunidad.