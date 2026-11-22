El Profe recibirá este domingo al conjunto de Río Negro desde las 19.30, en el estadio Ciudad de La Banda, El elenco de Díaz buscará hacerse fuerte en casa y conseguir un resultado favorable para mantener viva la ilusión de ascender a la Primera Nacional.

Hoy 07:15

Sarmiento de La Banda afrontará este domingo uno de los compromisos más importantes de la temporada cuando reciba a Cipolletti de Río Negro, desde las 19.30, por el partido de ida de las semifinales de la Reválida del Torneo Federal A. El conjunto bandeño buscará hacerse fuerte en casa y conseguir un resultado favorable para mantener viva la ilusión de ascender a la Primera Nacional.

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El encuentro se disputará en el estadio Ciudad de La Banda y ya tiene autoridades confirmadas. El árbitro principal será Gustavo Federico Benites, de la Liga Salteña, quien estará acompañado por Luciano Agustín Díaz y Diego Pablo Ocampo como asistentes. El cuarto árbitro será Facundo Misael Vizgarra Campos.

El equipo dirigido por Julio Díaz llega a esta instancia después de eliminar a Alvarado de Mar del Plata. El Profe se impuso por 1-0 en el partido de ida disputado en Santiago del Estero y luego consiguió un empate sin goles en el estadio José María Minella, resultado que le permitió sellar la clasificación.

Ahora tendrá un desafío exigente frente a un rival que también llega con aspiraciones de pelear por el segundo ascenso. Cipolletti viene de superar a Juventud Antoniana y buscará llevarse un buen resultado de La Banda para definir la serie ante su gente.

Un dato importante es que el conjunto rionegrino cuenta con ventaja deportiva por su mejor ubicación en el ordenamiento general del certamen. Por lo tanto, Sarmiento estará obligado a conseguir una diferencia favorable en el resultado global para no depender de ese beneficio en la revancha.

El partido de vuelta se disputará el domingo 29 de noviembre en el estadio La Visera de Cemento, en Río Negro. En la otra semifinal de la Reválida se enfrentarán Douglas Haig y Olimpo de Bahía Blanca.

El Profe sabe que tendrá una oportunidad determinante en su casa. Con el acompañamiento de su gente, buscará dar el primer paso hacia la final y seguir alimentando el sueño de llegar a la segunda categoría del fútbol argentino.