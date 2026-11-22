La Gloria, que terminó como líder de la Zona A, buscará aprovechar la localía para avanzar a los cuartos de final. El Globo consiguió la clasificación en la última fecha y llega con la ilusión de dar el golpe en Córdoba.

Hoy 07:03

Instituto y Huracán se enfrentarán este domingo 22 de noviembre, desde las 22, por los octavos de final del Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional. El encuentro se disputará en el estadio Monumental Presidente Perón, en Córdoba, y tendrá como objetivo para ambos equipos conseguir un lugar entre los ocho mejores del campeonato.

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El conjunto cordobés llega como uno de los protagonistas de la fase regular. Dirigido por Diego Flores, terminó primero en la Zona A con 34 puntos, producto de diez victorias, cuatro empates y apenas dos derrotas. En su última presentación igualó 2-2 frente a Newell's, resultado que le permitió asegurar el liderazgo y la ventaja de localía para los playoffs.

Por su parte, Huracán, conducido por Diego Martínez, consiguió su clasificación en la última jornada. El Globo venció 2-0 a Argentinos Juniors en La Paternal y alcanzó el octavo puesto de la Zona B con 22 unidades, gracias a seis triunfos, cuatro empates y seis derrotas.

El triunfo ante el Bicho fue fundamental para el equipo de Parque Patricios, que venía de cuatro encuentros sin sumar puntos y necesitaba una victoria para meterse en la etapa eliminatoria. Ahora buscará prolongar ese impulso y dar el golpe ante uno de los mejores equipos de la fase regular

El árbitro principal será Darío Herrera, mientras que Yamil Possi estará a cargo del VAR. El encuentro se disputará a partido único y, en caso de igualdad durante los 90 minutos, habrá tiempo suplementario y, si persiste el empate, definición por penales.

Probables formaciones

Instituto: Marcos Ledesma; Giuliano Cerato, Jonathan Galván, Leonel Mosevich, Fernando Alarcón, Diego Sosa; Gustavo Abregú, Matías Gallardo; Jeremías Lázaro, Matías Tissera y Álex Luna. DT: Diego Flores.

Huracán: Hernán Galíndez; Federico Vera, Hugo Martín Nervo, Máximo Palazzo, César Ibáñez; Lucas Blondel, Facundo Waller, Rodrigo Fernández Cedrés, Óscar Cortés; Facundo Kalinger y Jordy Caicedo. DT: Diego Martínez.

El ganador del cruce avanzará a los cuartos de final del Torneo Clausura, donde continuará su camino en busca del título.