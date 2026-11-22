El Profe recibirá este domingo al conjunto de Río Negro desde las 19.30, en el estadio Ciudad de La Banda, El elenco de Díaz buscará hacerse fuerte en casa y conseguir un resultado favorable para mantener viva la ilusión de ascender a la Primera Nacional.
Sarmiento de La Banda afrontará este domingo uno de los compromisos más importantes de la temporada cuando reciba a Cipolletti de Río Negro, desde las 19.30, por el partido de ida de las semifinales de la Reválida del Torneo Federal A. El conjunto bandeño buscará hacerse fuerte en casa y conseguir un resultado favorable para mantener viva la ilusión de ascender a la Primera Nacional.
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