El Millonario afrontará este domingo un partido decisivo por los octavos de final del campeonato. El equipo de Leonardo Ponzio buscará avanzar de ronda y mantener vivo el sueño de conseguir un título después de más de dos años y medio.
River Plate recibirá este domingo a Lanús, desde las 19, en el estadio Monumental, por los octavos de final del Torneo Clausura 2026. El conjunto de Núñez afrontará un compromiso determinante, ya que necesita ganar para continuar en la pelea por el campeonato y evitar cerrar otra temporada sin títulos.
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