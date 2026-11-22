Ocurrió sobre avenida San Martín y García Méndez. La víctima conducía una motocicleta de 110cc y el otro vehículo era una pickup.

Hoy 11:42

Alrededor de las 21 horas del sábado, un siniestro vial entre una motocicleta y una camioneta dejó como saldo al conductor del rodado menor herido.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Según información policial, los involucrados fueron Alexandro Pallares de 16 años, quien conducía una Motomel Blitz de 110cc y Ariel Matarazzo (49) quien conducía una Ford Territory.

Te recomendamos: Tarde de furia en Fernández: atacaron a pedradas a la Policía, hirieron a una subcomisario y detuvieron a un sospechoso

El accidente, por causas a establecerse, ocurrió en el cruce de la avenida San Martín y García Méndez del barrio Belgrano.

En el lugar del accidente trabajó personal de la Comisaría 35, por jurisdicción, y personal de salud.

El menor fue trasladado al hospital local, donde recibió atención médica.