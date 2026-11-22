Su esposo realizó el hallazgo y pidió asistencia médica. La Justicia intervino para establecer qué ocurrió y aguarda los resultados de la autopsia.

Hoy 10:57

La Justicia investiga el fallecimiento de Carina Portillo, una mujer de 30 años que fue hallada sin vida en su domicilio de El Cuadrado, una localidad ubicada dentro de la jurisdicción de Los Juríes. El episodio se conoció poco antes de la medianoche y derivó en un operativo policial y judicial.

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El caso salió a la luz luego de que Luis Caballero, esposo de la víctima, alertara a las autoridades a las 23.50. Según trascendió en el marco de las primeras actuaciones, el hombre encontró a su pareja en el interior de la vivienda e intentó auxiliarla antes de solicitar asistencia médica.

Pese a los esfuerzos, el personal de salud que acudió al lugar confirmó que la mujer había fallecido.

Tras recibir la comunicación, efectivos de la Comisaría Comunitaria N.º 48 pusieron en conocimiento de lo ocurrido a la Fiscalía de turno, encabezada por el doctor Martín Silva.

A partir de allí, se dispuso un conjunto de medidas para avanzar con el esclarecimiento del caso. Personal de Policía Científica trabajó en la vivienda para recolectar elementos y realizar las pericias necesarias. También se ordenó recibir declaraciones testimoniales y secuestrar el teléfono celular de la fallecida.

Por otra parte, el cuerpo fue trasladado a la Morgue Judicial de la Capital, donde será sometido a una autopsia. El estudio forense será clave para establecer las causas de la muerte.

Mientras se aguardan los resultados de las medidas ordenadas, la investigación continúa bajo la órbita de la Fiscalía interviniente.