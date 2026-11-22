Ocurrió este sábado por la tarde en la manzana 24 del complejo habitacional. La fiscal Pilar Palavecino ordenó las medidas para dar con el agresor.

Hoy 08:49

El barrio Belén vivió momentos de terror este sábado por la tarde. Alrededor de las 15.30, una mujer de 37 años se encontraba en su casa de la manzana 24 cuando su expareja, de 35 años, ingresó por la fuerza.

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Según denunció la víctima, el hombre la amenazó con un machete, la golpeó y destrozó varios bienes de la vivienda.

El violento episodio no terminó ahí: antes de escapar, el acusado se llevó $300.000 en efectivo que había en la casa.

La mujer, aún en estado de shock, se presentó a las 20.40 en la Comisaría Comunitaria N° 59 y radicó la denuncia.

En el caso tomó intervención la fiscal Pilar Palavecino, quien ya ordenó las medidas para avanzar con la investigación y dar con el paradero del agresor.