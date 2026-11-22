La mediática habló con entusiasmo sobre los preparativos de la fiesta de Isidro, pero un comentario de la conductora cambió el tono de la charla.

Hoy 08:27

Rocío Marengo contó en La noche de Mirtha (eltrece) que ya está organizando el primer cumpleaños de Isidro, el hijo que tuvo con Eduardo Fort.

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La mediática adelantó que la celebración tendrá inflables y distintas atracciones para los invitados, pero su entusiasmo se encontró con un comentario inesperado de Juana Viale.

Durante la charla, Rocío habló de los cambios que atravesó desde que se convirtió en mamá y destacó el buen momento que vive. “Un año muy lindo con la conducción y mi vida dio un giro divino cuando estaba embarazada”, expresó sobre su programa en TV.

“Estoy muy feliz, Isidro es un bebé muy simpático, muy bueno”, dijo la mediática. En ese momento, Juana le consultó: “¿Ya dos años?“. ”¡No! Ahora cumple uno, estoy organizando la fiestita", le aclaró Marengo.

Al escuchar que la fiesta sería para celebrar el primer año del nene, Viale no tardó en intervenir. “¿Pero tanto para un año? Si después no se acuerdan nada”, lanzó, sorprendida por la magnitud de los preparativos.

Lejos de cambiar de idea, Marengo defendió su decisión y explicó por qué le gusta organizar este tipo de festejos: “Bueno pero a mí me gusta celebrar. Estoy contenta organizando la fiestita”.

La mediática también habló de la personalidad de Isidro y contó cómo es su día a día. “Isidro es muy bueno. Tiene sus horarios, es divino. Neo me lo sacó derechito”, comentó.