Los delincuentes circulaban en moto por avenida Aguirre, cubriendo sus cabezas con capuchas. Efectivos de las Unidades Motorizadas de la DSC N° 2 Zona Centro los interceptaron.

Hoy 08:16

Un procedimiento preventivo realizado en la intersección de avenida Aguirre y Castelli culminó con el secuestro de 45 envoltorios de cocaína, dos teléfonos celulares y una suma aproximada de 75 mil pesos en efectivo, que eran trasladados por dos hombres encapuchados a bordo de una motocicleta.

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El operativo estuvo a cargo de efectivos de las Unidades Motorizadas de la DSC N° 2 Zona Centro, quienes patrullaban el sector cuando advirtieron la circulación sospechosa de los dos sujetos. Ambos se desplazaban en una Honda Wave 110 cc que carecía de dominio colocado y espejos, además de transitar sin casco protector, motivos por los cuales los uniformados dispusieron detener su marcha.

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El hallazgo durante el control

Al iniciar el cacheo superficial de rutina, el acompañante asumió una postura agresiva e intentó esconder elementos entre sus partes. Ante ese escenario, el personal policial procedió a registrar la intervención mediante material fílmico en el lugar.

En ese marco, el individuo extrajo de entre sus prendas los siguientes elementos:

dos celulares

la suma de aproximada de 75.000 pesos en efectivo

una bolsa de nylon blanca que contenía 45 envoltorios

Intervención de Drogas Peligrosas

A raíz del secuestro de los envoltorios, se solicitó la presencia de personal de Drogas Peligrosas para llevar adelante las pericias de rigor. Tras efectuar los trabajos de campo sobre la sustancia incautada, el resultado fue positivo para cocaína, con un registro informado de 7,99 mlg.

Hasta el momento, no trascendieron las identidades de los dos involucrados en el procedimiento.