Si bien estaba anunciado la posibilidad de precipitaciones, la lluvia tomó por sorpresa a trasnochadores y trabajadores.

Hoy 07:54

Durante las primeras horas de este domingo el cielo permanecía parcialmente nublado, lo que hizo que muchas personas dudaran que llovería durante la madrugada según lo había anunciado el Servicio Meteorológico Nacional.

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Pero alrededor de las seis de la mañana la lluvia dijo presente, tomando por sorpresa a trasnochadores que volvían a sus hogares o a aquellos quienes iban a sus lugares de trabajo a cumplir con sus obligaciones.

También llamó la atención la disparidad de las precipitaciones, ya que en algunas zonas solo era una llovizna o una pocas gotas y con cuadras de diferencia era torrencial.

Pronóstico extendido

Otros, los que corrieron con mejor suerte, solo se enterarán que llovió cuando se levanten o por comentarios de familiares o amigos.

Ahora resta esperar que el pronóstico del SMN se cumpla para el resto de la jornada dominical que anticipa tormentas aisladas en lo que resta de la mañana y mayormente nublado en lo que resta del día.

¿Y la temperatura?

Con suerte no superará los 26° y se podrá disfrutar, al menos en cuanto a no sentir calor, un día agradable.