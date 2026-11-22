Los añatuyenses experimentan un clima inestable con lluvias irregulares y temperaturas que oscilan entre los 18 y 30 grados. Se espera que la semana comience con condiciones similares.

Hoy 08:21

En Añatuya, los habitantes se encuentran bajo el efecto de lluvias irregulares en las cercanías, lo que ha llevado a una temperatura actual de 19.4 °C, aunque la sensación térmica es de solo 16.3 °C. La humedad se sitúa en un 73%, lo que contribuye a un ambiente húmedo y fresco.

Para hoy, Domingo 22 de noviembre de 2026, el pronóstico indica un día parcialmente nublado con temperaturas que oscilarán entre los 18.8 °C de mínima y los 29 °C de máxima. Los añatuyenses pueden esperar algunas horas de sol, pero también presencia de nubes.

El viento sopla desde el sureste a 23 km/h, lo que puede generar una sensación de frescura en el ambiente. Esta brisa puede ser un alivio en medio de las temperaturas típicas de la región, que suelen ser más elevadas.

El lunes 23 de noviembre, la situación climática se mantendrá similar, con lluvias irregulares en las cercanías y un rango de temperaturas que va de 19 °C a 30.7 °C. Los añatuyenses deberían estar preparados para un inicio de semana con lluvias intermitentes.

Finalmente, el martes 24 de noviembre también se espera lluvia irregular en las cercanías, con mínimas de 20.2 °C y máximas de 29 °C. Las condiciones climáticas continuarán siendo inestables, por lo que es recomendable estar atentos a las actualizaciones del clima.

Esta nota fue generada con inteligencia artificial.