El aviso se produjo tras la ola de violencia derivada del arresto de Fausto Isidro Meza Flores, jefe del Cártel de Guasave. Estados Unidos ofreció 5 millones de dólares por su captura.

Hoy 09:21

Estados Unidos emitió este 21 de noviembre una alerta de seguridad a través de su Consulado General en Hermosillo, luego de que operaciones militares efectuadas la noche anterior desataran enfrentamientos armados, bloqueos carreteros e incendios de vehículos en los municipios de Ahome, Guamúchil, Guasave y Navolato, en el estado de Sinaloa.

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El aviso se produjo tras la ola de violencia derivada del arresto de Fausto Isidro Meza Flores, alias “El Chapo Isidro”, jefe del Cártel de Guasave, también conocido como el Cártel de los Beltrán Leyva, por quien Estados Unidos ofreció 5 millones de dólares a través del Programa de Recompensas contra Narcóticos del Departamento de Estado, a cambio de información que condujera a su arresto o condena.

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El mensaje, dirigido a ciudadanos estadounidenses en la región, advirtió que deben de estar alerta ante la posibilidad de que se presente más violencia en todo el estado. El consulado recordó que Sinaloa permanece bajo el Nivel 4: No viajar, la advertencia más alta del Departamento de Estado, y pidió a los estadounidenses confirmar sus vuelos antes de trasladarse, dado que el servicio aéreo y de autobuses podría verse afectado.

Las autoridades mexicanas, en cambio, han asegurado que la situación está bajo control. El Gobierno de Sinaloa reportó la tarde de este 21 de noviembre un avance del 90% en el retiro de vehículos incendiados en las carreteras del centro y norte de la entidad, atribuido al “trabajo coordinado de las fuerzas de seguridad, del grupo interinstitucional y de las distintas autoridades”.

El consulado detalló medidas de protección

La alerta instruyó a los ciudadanos estadounidenses a llamar al 911 en caso de emergencia, prestar atención a su entorno y evitar zonas de actividad policial. También recomendó minimizar los desplazamientos innecesarios, mantenerse informados a través de medios locales y seguir las indicaciones de las autoridades mexicanas.

El texto señaló de forma específica la carretera federal México 15, entre Los Mochis y Culiacán, como un tramo de riesgo que debía evitarse, según advertencias que EEUU atribuyó a autoridades mexicanas. El documento añadió que los ciudadanos estadounidenses debían informar a sus familiares y amigos sobre su ubicación y estado de salud por teléfono, mensaje de texto o redes sociales.

El comunicado también instruyó el buscar refugio y evitar las multitudes.

El consulado proporcionó números de contacto para asistencia de emergencia: desde México, al (55) 2579 2000; desde Estados Unidos, al 011 52 55 2579 2000 o al 1-301-985-8843.

Para asuntos consulares, el Departamento de Estado habilitó las líneas 1-888-407-4747 y 1-202-501-4444.

Sobre la advertencia de viaje previamente impuesta a Sinaloa -Nivel 4: No viajar- el Departamento de Estado restringe además los desplazamientos de empleados del gobierno estadounidense. En Mazatlán, el acceso se limita al centro histórico, desde la avenida Gutiérrez Nájera hasta el mar, y al malecón hasta la ruta 503, siempre por vía aérea o marítima.

En Los Mochis y Topolobampo, los empleados del gobierno estadounidense solo pueden transitar por rutas directas entre el aeropuerto o la terminal marítima y la ciudad o el puerto, también por vía aérea o marítima. Documentos previamente publicados precisan que el personal del gobierno de Estados Unidos no puede viajar a ninguna otra zona del estado.

Los enfrentamientos dejaron 11 muertos y no solo cayó “El Chapo Isidro”

El operativo militar desarrollado por las fuerzas especiales del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional la noche del 20 de noviembre derivó en enfrentamientos armados que, según la Secretaría de la Defensa Nacional, dejó un saldo de siete agresores muertos y cuatro militares fallecidos por la resistencia del grupo criminal. En total, ocho personas fueron detenidas durante la operación, incluido “El Chapo Isidro”.

En el resto de aprehendidos se encuentran identificados hasta el momento tres familiares de “El Chapo Isidro”:

Germán Rolando Gálvez Meza, alias “El Serafín”, primo y segundo al mando del Cártel de Guasave

José “N”, identificado como su cuñado y operador financiero

Pánfilo “N”, primo hermano del narcotraficante y señalado como operador logístico de la organización

Según reportes de medios locales, la reacción armada del Cártel de Guasave comenzó alrededor de las 19:00 horas del 20 de noviembre en las localidades del Guasavito y Callejones de Guasavito, y se extendió en minutos al centro de Guasave y a la salida sur de la carretera Internacional México 15. En ese tramo, así como en la autopista conocida como “La Costera”, integrantes del grupo criminal instalaron bloqueos con tráileres, camiones de carga y vehículos particulares incendiados.

La violencia se replicó en la carretera Los Mochis-Topolobampo, donde al menos tres unidades pesadas fueron consumidas por el fuego. Decenas de automovilistas quedaron atrapados en distintos puntos de las vías ante los bloqueos registrados durante la noche.

En Guasave se reportaron balaceras en distintos sectores de la ciudad, el sobrevuelo de helicópteros artillados Black Hawk que dispararon a sicarios, la quema de tiendas de conveniencia y la irrupción de criminales en clínicas exigiendo atención médica, además del gran despliegue de sicarios a bordo de vehículos con blindaje artesanal.

El partido entre Algodoneros de Guasave y Venados de Mazatlán, disputado en el estadio Kuroda Park, fue suspendido en la tercera entrada ante las detonaciones registradas en el exterior, lo que obligó a aficionados y jugadores a resguardarse.

Datos oficiales de la Secretaría de la Defensa Nacional detallaron que las fuerzas militares emplearon una estrategia de tres fases para concretar las detenciones: arribo sigiloso al objetivo, establecimiento de un dispositivo de seguridad interna y externa, y evacuación de los detenidos. Durante la segunda fase, la fuerza de detención fue agredida con disparos de arma de fuego y explosivos, por lo que los militares ingresaron a una vivienda para completar el arresto.

Entre lo asegurado, la dependencia reportó un fusil Barrett calibre .50, diez armas de diversos calibres, un lanzagranadas, dos granadas de mano, cargadores, cartuchos, equipo táctico, droga y dinero en efectivo.

El Chapo Isidro, El Serafín y José “N” arribaron a las 05:20 horas del 21 de noviembre a Ciudad de México, a bordo de una aeronave de la Fuerza Aérea Mexicana, y fueron trasladados a la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, ubicada en avenida Paseo de la Reforma 75, colonia Guerrero, alcaldía Cuauhtémoc, para quedar a disposición del Ministerio Público Federal.

Comercios y negocios permanecieron con las cortinas cerradas al amanecer del sábado, mientras carcasas de camiones calcinados quedaron junto al asfalto en varios tramos carreteros.

Hasta el cierre de esta nota, las autoridades de Sinaloa no habían reportado nuevos enfrentamientos ni bloqueos carreteros en los municipios afectados. Tampoco se había informado sobre la situación procesal de los ocho detenidos ante el Ministerio Público de la Fiscalía General de la República.