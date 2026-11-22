Tenía 55 años y murió en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Regional Dr. Ramón Carrillo. La Policía Científica secuestró un revólver calibre .22 en su vivienda de calle 24 de Septiembre.

Hoy 09:39

Un hombre de 55 años, identificado como Omar Guillermo Astún, falleció alrededor de las 23 horas del sábado en el Hospital Regional Dr. Ramón Carrillo, luego de haber permanecido internado en grave estado tras recibir un disparo en la cabeza.

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El episodio salió a la luz a las 8 de la mañana de esa jornada, momento en el que su empleada doméstica lo encontró con una herida de arma de fuego en el interior de su vivienda, situada sobre calle 24 de Septiembre, en el barrio Centro de la ciudad Capital.

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A raíz de la gravedad de su cuadro, la víctima fue trasladada al principal centro de salud capitalino e ingresada en la Unidad de Terapia Intensiva, donde finalmente se produjo su deceso horas más tarde.

Pericias en la vivienda y autopsia

El procedimiento en el lugar estuvo a cargo de efectivos de la Comisaría Comunitaria 1. En paralelo, personal de la División Policía Científica llevó adelante las tareas correspondientes dentro del domicilio y secuestró un revólver calibre .22, junto con otros elementos.

Tras confirmarse la muerte de Astún, se dispuso que el cuerpo sea sometido a una autopsia por disposición de la Unidad Fisca de Turno de Capital.