El siniestro ocurrió en la zona de La Frontera. Una de las conductoras tiene 16 años y ambas circulaban sin casco al momento del vuelco.

Hoy 09:34

Un nuevo accidente con un UTV ocurrió en la zona de La Frontera, en Pinamar, y volvió a poner el foco en los peligros de circular con este tipo de vehículos por los médanos. Dos jóvenes, de 16 y 19 años, viajaban en el vehículo cuando volcó y ambos resultaron heridos.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Uno de los datos que más preocupa es que los ocupantes circulaban sin casco. Tras el vuelco, fueron asistidos por personal de emergencias de Seguridad en Playa y trasladados al Hospital Municipal de Pinamar.

Según se informó, ambos están fuera de peligro y sufrieron lesiones leves. Sin embargo, el episodio podría haber tenido consecuencias mucho más graves.

El accidente ocurrió antes del comienzo de la temporada de verano y vuelve a poner el foco en los peligros de manejar UTV y otros vehículos todoterreno en la zona de médanos. En los últimos años, este tipo de siniestros dejó episodios de extrema gravedad en Pinamar.

Ante este escenario, también se renovó el llamado a concientizar a los jóvenes y sus familias sobre el uso responsable de estos vehículos. Entre las principales recomendaciones están circular únicamente por las zonas permitidas, respetar los límites de velocidad, utilizar cinturón de seguridad y los elementos de protección correspondientes, y contar con la habilitación necesaria para conducir.

La prevención y los controles municipales serán claves para evitar que un accidente de estas características termine en una tragedia durante el verano.