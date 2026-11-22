El menor debió ser derivado al CEPSI. El niño sufrió golpes en la cabeza y otras lesiones. El incidente ocurrió sobre la Ruta Nacional 9, a la salida de Puente Viejo.

Hoy 11:14

Un accidente de tránsito con un menor de edad lesionado se registró el sábado 21 de noviembre, alrededor de las 23, sobre la Ruta Nacional Nº 9, a la salida de Puente Viejo, en el barrio Villa Balnearia de Las Termas de Río Hondo.

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De acuerdo con el informe policial, Nicolás del Valle Palomino circulaba en una motocicleta Yamaha XTZ acompañado por su hijo, Gianno Santiago Palomino, de 8 años. Ambos regresaban de la caravana organizada por los festejos del Club Atlético Boca Juniors.

Al llegar al sector mencionado, una bandera que el pequeño llevaba atada alrededor del cuello se enganchó en la rueda trasera de la motocicleta. La situación provocó que el conductor perdiera el control del rodado y ambos terminaran precipitándose sobre el pavimento.

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Como consecuencia del impacto, el niño sufrió politraumatismos, un hematoma y un corte en el cuero cabelludo, un hematoma en el cuello y excoriaciones superficiales en la pierna derecha.

Inicialmente fue trasladado en un vehículo particular al Centro Integral de Salud (CIS) de Las Termas, donde recibió asistencia médica. Posteriormente, por indicación profesional, fue derivado en ambulancia al Centro Provincial de Salud Infantil (CEPSI), acompañado por su madre, para una interconsulta con el servicio de Neurología.

Un llamado de atención sobre la seguridad

El episodio vuelve a poner de relieve la importancia de extremar las medidas de seguridad durante los festejos populares y, especialmente, cuando se trasladan niños en motocicletas.

Las banderas y otros elementos de celebración pueden convertirse en un riesgo cuando se llevan de manera inadecuada durante la circulación, particularmente si existe la posibilidad de que se enganchen en las ruedas u otras partes del vehículo.

La celebración deportiva terminó convirtiéndose en un momento de preocupación para una familia, luego de que un elemento utilizado durante los festejos desencadenara el accidente.