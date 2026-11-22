Fernanda Mansilla tenía 21 años y fue encontrada sin vida en la habitación donde se alojaba. Su pareja prestó declaración ante las autoridades y la Justicia busca determinar las causas del fallecimiento.

Hoy 18:43

La Justicia tucumana investiga las circunstancias en las que falleció Fernanda Mansilla, una joven estudiante santiagueña de 21 años, que residía en San Miguel de Tucumán. El hecho ocurrió durante la noche de este sábado en una pensión ubicada en calle Junín al 1200, en barrio Norte.

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Alrededor de las 22:45, efectivos policiales alertados por el sistema de emergencias 911 arribaron al inmueble junto a profesionales del servicio de emergencias 107, quienes constataron el fallecimiento de la joven.

En el caso tomó intervención la Unidad Fiscal de Homicidios II, a cargo del fiscal Carlos Sale, quien se presentó en el lugar acompañado por el auxiliar de fiscal Miguel Fernández y peritos del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF).

De acuerdo con los primeros datos recabados, la estudiante se encontraba en su habitación junto a Carlos Daje, de 27 años, con quien mantenía una relación reciente tras haberse conocido a través de las redes sociales, aproximadamente dos semanas atrás.

Según los testimonios incorporados a la investigación, alrededor de las 21, el hombre salió de la habitación y solicitó ayuda a una inquilina de 76 años, a quien le pidió que llamara al servicio de emergencias debido a que la joven se había descompensado.

Al ingresar al cuarto, la mujer encontró a Mansilla desvanecida y sin su remera puesta, por lo que procedió a vestirla antes de la llegada del personal sanitario.

Durante las primeras diligencias, los investigadores también entrevistaron a una mujer de 45 años, quien manifestó que la estudiante únicamente tomaba medicación para controlar sus niveles de glucosa.

Por su parte, la pareja de la joven prestó declaración ante las autoridades y no fue detenida.

El Ministerio Público Fiscal aguarda los resultados de las pericias y el avance de las medidas investigativas para determinar las causas del fallecimiento de la estudiante santiagueña, que hasta el momento no fueron esclarecidas.