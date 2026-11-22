La Justicia resolvió tramitar de manera colectiva el reclamo contra las productoras del espectáculo realizado en diciembre de 2025.

Hoy 20:15

La Justicia de Córdoba resolvió que la demanda por el recital de Shakira en el estadio Mario Alberto Kempes, realizado el 14 de diciembre de 2025, avance como un proceso colectivo.

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La decisión fue adoptada por el juez Ricardo Guillermo Monfarrell, del Juzgado Civil y Comercial de Quinta Nominación.

El reclamo, impulsado por espectadores y posteriormente asumido por la asociación de consumidores CESYAC, apunta contra las productoras U J S.A., Jiménez Records S.A.S. y FEG Entretenimientos S.A.

Los demandantes cuestionan la prestación incompleta del espectáculo, la información proporcionada al público y las condiciones de evacuación tras la suspensión por una tormenta eléctrica.

Qué reclaman los fanáticos de Shakira

La demanda solicita la devolución del 50% del valor de las entradas, compensaciones para quienes asistieron gratuitamente e indemnizaciones por los presuntos daños ocasionados.

También contempla un pedido de daño punitivo equivalente a 10,5 canastas básicas totales por espectador y la implementación de protocolos preventivos ante contingencias climáticas en futuros espectáculos.

Según los demandantes, las organizadoras conocían las alertas meteorológicas vigentes para aquella jornada.

Quiénes podrán beneficiarse del reclamo

La resolución comprende a quienes asistieron al recital como espectadores, independientemente de si abonaron una entrada o ingresaron mediante invitaciones.

Por el momento, la Justicia no determinó la responsabilidad de las productoras ni ordenó el pago de indemnizaciones. Las empresas podrán presentar sus descargos y aportar pruebas durante el proceso judicial.