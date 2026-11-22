El jefe de Gabinete se presentará este miércoles 25 de noviembre, a partir de las 15, ante la Cámara alta.

Hoy 20:14

El jefe de Gabinete, Diego Santilli, se presentará este miércoles ante el Senado de la Nación para brindar su primer informe de gestión desde que asumió el cargo, el pasado 30 de junio.

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La exposición comenzará a las 15 y estará atravesada por las consultas de los distintos bloques legislativos, que inicialmente formularon 1.659 preguntas. Tras un proceso de unificación, quedaron 1.287 interrogantes.

La economía, en el centro de las consultas

El 46% de las preguntas está vinculado con cuestiones económicas, seguido por las áreas de Capital Humano, con el 18%; Salud, con el 11,5%; y Jefatura de Gabinete e Interior, con el 7,6%.

Santilli prepara su presentación junto a Gustavo Coria e Ignacio Devitt, con el objetivo de repasar las políticas de los ministerios y defender las decisiones adoptadas por la administración libertaria. El orden será uno de los ejes centrales de su discurso.

Una semana clave para el oficialismo

La presentación responde a una obligación establecida en el artículo 101 de la Constitución Nacional y se produce tras un pedido del bloque justicialista, encabezado por José Mayans.

Un día después, el Senado debatirá la reforma electoral, una de las principales prioridades legislativas del Gobierno nacional.

A diferencia de la última exposición de Manuel Adorni, no está prevista la presencia del presidente Javier Milei ni del resto del Gabinete.