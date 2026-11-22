Un informe de una comisión del Congreso estadounidense expresó preocupación por la creciente influencia del gigante asiático en el litio, la soja y la pesca.

Hoy 20:12

Una comisión bicameral y bipartidaria del Congreso de Estados Unidos advirtió sobre la creciente influencia económica y tecnológica de China en América Latina, con especial atención a la Argentina.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El informe anual plantea que Beijing busca ampliar su capacidad de intervención en los mercados internacionales de materias primas y en sectores estratégicos vinculados con la infraestructura, las comunicaciones y la energía.

El documento, que menciona a la Argentina en 48 oportunidades dentro de su capítulo dedicado a América Latina, refleja una preocupación compartida por representantes demócratas y republicanos.

El interés chino por los recursos naturales argentinos

La comisión puso el foco en la participación de capitales chinos en la minería argentina. Según el informe, el 72% de los proyectos de inversión en litio presentados al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) tiene vinculación con capitales del país asiático.

Otro de los sectores que despierta interés es el cobre, un mineral fundamental para la fabricación de vehículos eléctricos y el desarrollo de infraestructura tecnológica.

En materia agropecuaria, el documento destaca la importancia de China como comprador de soja y su creciente participación en las cadenas de comercialización, procesamiento y almacenamiento de granos.

La preocupación por la pesca y la infraestructura digital

El informe estadounidense también cuestionó las actividades de la flota pesquera china en aguas cercanas a las zonas económicas exclusivas de Argentina, Perú, Chile y Ecuador.

La comisión estimó que la pesca no declarada y no reglamentada atribuida a embarcaciones chinas genera pérdidas anuales de aproximadamente US$2.300 millones entre los cuatro países.

A estas inquietudes se suma la expansión de empresas chinas en sectores vinculados con las telecomunicaciones, los sistemas de pagos digitales y la infraestructura energética.

Estados Unidos propone reforzar los controles sobre las inversiones extranjeras

Entre las recomendaciones del informe aparece la creación de equipos especializados en la revisión de inversiones extranjeras en la Argentina y otros países latinoamericanos.

La iniciativa busca identificar posibles riesgos estratégicos asociados con acuerdos comerciales y tecnológicos, incluidos aquellos impulsados directamente por gobiernos provinciales y empresas locales.

La advertencia refleja la creciente competencia entre Estados Unidos y China por la influencia económica y comercial en América Latina, una disputa en la que los recursos naturales argentinos ocupan un lugar relevante.