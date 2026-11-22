Tras conquistar la Copa Sudamericana 2026 frente a Atlético Mineiro, el Xeneize alcanzó las 29 eliminatorias ganadas ante rivales de Brasil y amplió su ventaja sobre el resto de los equipos argentinos.

Hoy 19:31

La consagración de Boca Juniors en la Copa Sudamericana 2026 no solo significó el regreso del Xeneize a lo más alto del fútbol continental después de 18 años, sino que también ratificó su superioridad histórica frente a los equipos brasileños en instancias de eliminación directa.

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Con el triunfo por 2 a 0 ante Atlético Mineiro en Barranquilla, gracias a los goles de Santiago Ascacíbar y Miguel Merentiel, Boca alcanzó un registro de 29 eliminatorias ganadas y 14 perdidas, con un saldo favorable de 15.

Durante esta edición del certamen continental, el conjunto dirigido por Rodolfo Arruabarrena dejó en el camino a tres representantes brasileños: San Pablo en cuartos de final, Vasco da Gama en semifinales y Atlético Mineiro en la definición.

La diferencia de Boca con los demás clubes argentinos

San Lorenzo es el escolta del Xeneize en el ranking por saldo favorable, con nueve eliminatorias ganadas y seis perdidas. Racing, Vélez y Defensa y Justicia también cuentan con balances positivos.

Por su parte, Independiente registra 13 clasificaciones y 12 eliminaciones, mientras que River Plate acumula 16 series ganadas y 20 perdidas.

El ranking de los equipos argentinos ante rivales brasileños