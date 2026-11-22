Tras conquistar la Copa Sudamericana 2026 frente a Atlético Mineiro, el Xeneize alcanzó las 29 eliminatorias ganadas ante rivales de Brasil y amplió su ventaja sobre el resto de los equipos argentinos.
La consagración de Boca Juniors en la Copa Sudamericana 2026 no solo significó el regreso del Xeneize a lo más alto del fútbol continental después de 18 años, sino que también ratificó su superioridad histórica frente a los equipos brasileños en instancias de eliminación directa.
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Con el triunfo por 2 a 0 ante Atlético Mineiro en Barranquilla, gracias a los goles de Santiago Ascacíbar y Miguel Merentiel, Boca alcanzó un registro de 29 eliminatorias ganadas y 14 perdidas, con un saldo favorable de 15.
Durante esta edición del certamen continental, el conjunto dirigido por Rodolfo Arruabarrena dejó en el camino a tres representantes brasileños: San Pablo en cuartos de final, Vasco da Gama en semifinales y Atlético Mineiro en la definición.
San Lorenzo es el escolta del Xeneize en el ranking por saldo favorable, con nueve eliminatorias ganadas y seis perdidas. Racing, Vélez y Defensa y Justicia también cuentan con balances positivos.
Por su parte, Independiente registra 13 clasificaciones y 12 eliminaciones, mientras que River Plate acumula 16 series ganadas y 20 perdidas.