El presidente de Estados Unidos cuestionó la falta de avances en las conversaciones con Teherán y advirtió que podría ordenar nuevas operaciones militares después de Año Nuevo.

Hoy 20:20

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió este domingo que podría reanudar los ataques militares contra Irán después de Año Nuevo si las negociaciones entre ambos países no permiten alcanzar un acuerdo sobre el estrecho de Ormuz.

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En declaraciones televisivas, el mandatario estadounidense cuestionó la actitud de los representantes iraníes y los acusó de dilatar las conversaciones diplomáticas mientras aumentan las hostilidades.

“Ahora son más agresivos que antes de las elecciones”, manifestó Trump, en referencia a los comicios legislativos estadounidenses en los que el Partido Republicano perdió el control de ambas cámaras del Congreso.

Las declaraciones se produjeron mientras Estados Unidos mantiene un bloqueo naval sobre los puertos iraníes en el estrecho de Ormuz, una vía marítima estratégica para el comercio internacional.

Baréin denunció un nuevo ataque iraní

En medio de la escalada de tensión en Oriente Medio, las autoridades de Baréin denunciaron una ofensiva iraní contra una instalación industrial civil.

Según el Ministerio del Interior de ese país, el episodio provocó un incendio y daños materiales, aunque no se registraron heridos.

Por su parte, la Guardia Revolucionaria iraní aseguró haber atacado instalaciones militares estadounidenses en territorio bareiní, en respuesta a presuntas violaciones de su espacio aéreo.

Las nuevas advertencias de Trump y las denuncias de ataques en la región profundizan la incertidumbre sobre las posibilidades de alcanzar una solución diplomática al conflicto.