El crimen ocurrió durante la madrugada de este domingo en San Juan, en medio de una pelea que habría comenzado tras las celebraciones por la consagración del Xeneize. La Justicia busca a tres sospechosos.

Hoy 20:36

Los festejos por la consagración de Boca Juniors en la Copa Sudamericana terminaron en tragedia en la provincia de San Juan, donde un joven de 22 años murió tras recibir un disparo en el cuello durante un enfrentamiento ocurrido en la madrugada de este domingo.

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La víctima fue identificada como Alan Sebastián Gil Carrizo, quien había regresado a su domicilio junto a un amigo luego de participar de las celebraciones en el centro de la capital sanjuanina.

De acuerdo con los primeros datos de la investigación, al regresar a su vivienda se habría producido una pelea a golpes de puño con tres vecinos, identificados como Isaías Díaz, de 21 años; su padre, Jorge Díaz, de 45; y su hermano, Sebastián Díaz, de 37.

En medio del enfrentamiento, Isaías Díaz habría extraído un arma de fuego y efectuado un disparo contra Gil Carrizo, hiriéndolo en el cuello.

El joven fue trasladado de urgencia al Hospital Marcial Quiroga, donde ingresó cerca de las 2 de la madrugada sin signos vitales, según el reporte policial.

Los investigadores señalaron que el conflicto habría tenido un episodio previo durante los festejos que se desarrollaron en la Plaza 25 de Mayo. Tras el ataque, los tres sospechosos habrían escapado a bordo de un Fiat Palio bordó con manchas blancas, que también es buscado por las autoridades.

Por disposición de la Unidad Fiscal de Investigación (UFI) de Delitos Especiales, se realizaron allanamientos en el domicilio de Isaías Díaz y en viviendas de sus familiares, aunque los procedimientos arrojaron resultados negativos.

La causa se encuentra a cargo del fiscal Nicolás Schiattino y su ayudante Rodrigo Cabral, quienes trabajan para esclarecer las circunstancias del homicidio y determinar la responsabilidad de cada uno de los involucrados. Los tres sospechosos permanecen prófugos.