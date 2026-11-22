El Millonario se hizo fuerte en casa y sacó adelante un partido chivo, se impuso por 3 a 1 ante el Granate y avanza en los playoffs. Espera por Instituto o Huracán.

Hoy 20:55

River Plate derrotó por 3 a 1 a Lanús en un Monumental repleto y consiguió su clasificación a los cuartos de final del Torneo Clausura 2026. El conjunto dirigido por Leonardo Ponzio mostró contundencia en el complemento y mantiene viva la ilusión de conquistar el título.

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El Millonario abrió el marcador a los 14 minutos del primer tiempo por intermedio de Thiago Almada, quien convirtió de penal tras una infracción de Carlos Izquierdoz sobre Nicolás Otamendi dentro del área.

Sin embargo, Lanús reaccionó y consiguió la igualdad a los 32 minutos. Ramiro Carrera culminó una buena jugada colectiva para establecer el 1-1 con el que ambos equipos se marcharon al descanso.

En la segunda mitad, River asumió el protagonismo y encontró su recompensa a los 23 minutos. Tobías Andrada aprovechó el rebote de un tiro libre de Almada que impactó en el travesaño y definió cruzado para devolverle la ventaja al conjunto local.

La sentencia llegó a los 43 minutos del complemento, cuando Andrada encabezó un rápido contraataque y asistió a Thiago Almada, quien resolvió con calidad para sellar su doblete y el definitivo 3-1, desatando el festejo de los hinchas en el Monumental.

Con esta victoria, River se instaló entre los ocho mejores del Torneo Clausura y ahora aguarda por el ganador del encuentro entre Instituto y Huracán, que será su próximo rival en la lucha por el campeonato.