El reconocido periodista generó un escándalo durante una cobertura que realizaba en Palermo. Las redes estallaron y Funes Ugarte fue destrozado por su actitud ante un empleado gastronómico.

Hoy 12:11

"Robertito" Funes Ugarte está en el ojo de la tormenta luego de que viviera un tenso momento con un empleado de una feria gastronómica. Del hecho no resultó ileso ya que el periodista fue ampliamente repudiado en las redes sociales y recibió las críticas debido a su comportamiento. A pesar de su descargo donde explicaba los motivos de su enojo, el futuro del cronista es cada vez más incierto y ahora todo salió a la luz.

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Después de la polémica, se dio a conocer que Robertito podría perder su lugar en LN+, canal donde se emitió el episodio con el empleado. Así lo contó Jorge Rial, quien aseguró que el programa matutino sería levantado hacia comienzos de 2027. Esta versión había circulado antes de lo sucedido y por supuesto, volvió a tomar más fuerza que nunca frente al nuevo panorama que pone al reconocido cronista de nuevo en aprietos.

Por otro lado, en octubre pasado Robertito había anunciado que quedaba afuera de la pantalla de Telefe, donde trabajó por casi nueve años. Durante un ciclo de streaming, Funes había comentado que las auoridades del canal le habían comunicado que había un cambio en su contratación, por lo que había decidido romper el vínculo laboral. Esto había provocado su enojo ya que había estado mucho tiempo junto a la empresa y su salida fue rápida e inminente.

En medio de estas versiones laborales, Funes protagonizó un fuerte enfrentamiento con un joven trabajador durante una cobertura de la Fugazzeta Fest, una feria gastronómica realizada en las inmediaciones del Planetario de Palermo. El episodio ocurrió cuando el periodista se acercó a uno de los puestos para realizar una entrevista y el empleado le pidió que esperara unos segundos porque estaba ocupado.

El fuerte descargo del periodista

Después de quedar en el centro de una fuerte polémica por escrachar en vivo a un empleado de una feria gastronómica de Palermo. El periodista de LN+ recibió una ola de cuestionamientos por su reacción frente a un joven que le pidió unos segundos para atenderlo mientras trabajaba. Lejos de disculparse, el conductor publicó una serie de historias de Instagram en las que explicó su versión de lo ocurrido y apuntó contra quienes lo cuestionaron.

"Para todos los forros/as que les conviene hablar sin saber, y no ven la película completa", comenzó Robertito en su descargo. Según sostuvo, el trabajador tuvo una actitud despectiva con él antes del intercambio que quedó registrado por las cámaras. "No se escuchó, pero me dijo "no me representás". Puedo no caerte bien, pero esto es ser maleducado y xenófobo", disparó, visiblemente enojado por las repercusiones que tuvo el episodio.

Además, Funes Ugarte aseguró que él también estaba cumpliendo con su trabajo y que su intención era darle visibilidad a los emprendedores del lugar. Para respaldar su postura, compartió otro video en el que apareció junto a un empleado del mismo emprendimiento, quien se había acercado a pedirle disculpas por la situación. "Este otro muchacho me esperó y se acercó, digamos que fue una manera amable de disculparse", expresó, en un intento por explicar por qué consideraba que había recibido un destrato.