En el marco del feriado nacional por el Día de la Soberanía Nacional, la Madre de Ciudades amaneció con escasa circulación vehicular y una actividad comercial reducida.

Hoy 11:37

Santiago amaneció este lunes con un panorama diferente al habitual. En el marco del feriado nacional por el Día de la Soberanía Nacional (20 de noviembre), las calles de la Madre de Ciudades mostraron escaso movimiento vehicular y una circulación reducida de peatones.

Desde las primeras horas de la mañana, el microcentro capitalino presentó una postal de tranquilidad, lejos del intenso movimiento que suele caracterizar el inicio de la semana. La actividad comercial también se vio reducida, con numerosos locales que optaron por mantener sus persianas bajas.

El feriado, que marca el cierre de un fin de semana largo de tres días, permitió que muchos santiagueños aprovecharan la jornada para descansar, compartir tiempo en familia o realizar actividades recreativas.

De esta manera, la Capital santiagueña transita un lunes a otro ritmo, con menos movimiento en sus principales calles y una actividad considerablemente menor a la de cualquier jornada laboral.

¿Por qué es feriado este lunes 23 de noviembre?

El Día de la Soberanía Nacional se conmemora cada 20 de noviembre en recuerdo de la Batalla de la Vuelta de Obligado, ocurrida en 1845, cuando las fuerzas de la Confederación Argentina resistieron el avance de una flota anglo-francesa sobre el río Paraná.

En este 2026, el feriado fue trasladado del viernes 20 al lunes 23 de noviembre, lo que permitió conformar un fin de semana largo desde el sábado 21 hasta este lunes.

La actividad habitual se retomará este martes 24, cuando la ciudad vuelva al movimiento característico de los días laborales.