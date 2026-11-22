Según un informe de la Fundación Libertad y la Fundación Internacional para la Libertad, la provincia destinó el 34% de su gasto público a educación durante 2026. Además, el salario docente se ubicó por encima del promedio nacional.

Hoy 22:36

Santiago del Estero se posicionó como la provincia que destina la mayor proporción de su presupuesto a la educación, de acuerdo con un relevamiento elaborado por la Fundación Libertad y la Fundación Internacional para la Libertad, a partir de datos del Ministerio de Capital Humano y los presupuestos provinciales.

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Durante 2026, la provincia asignó al sector educativo el 34% de su gasto público total, frente a un promedio nacional ponderado del 25,6%.

En el ranking nacional, detrás de Santiago del Estero se ubicaron Salta (30,7%), Córdoba (30,6%), Neuquén (30,6%) y San Luis (30,4%).

La partida presupuestaria destinada a educación alcanzó los 935.278,92 millones de pesos, para un sistema educativo que reúne a 251.508 estudiantes de los niveles inicial, primario y secundario.

Los salarios docentes, por encima del promedio nacional

El informe también examinó las remuneraciones brutas de maestros de grado con jornada simple y diez años de antigüedad. A valores de marzo de 2026, Santiago del Estero registró un salario de $1.293.191, mientras que la media nacional fue de $1.199.964.

Entre diciembre de 2019 y marzo de 2026, el poder adquisitivo de esa remuneración aumentó un 0,6% en la provincia, en contraste con la caída del 13,3% registrada a nivel nacional.