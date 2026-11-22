La ciudad santiagueña recibirá la quinta fecha del certamen nacional el domingo 3 de octubre de 2027, en el Circuito Municipal Bautista Correa.

Hoy 22:13

Quimilí volverá a ser protagonista del ciclismo nacional en 2027. La Comisión Nacional de Ciclismo Infanto Juvenil confirmó a la ciudad santiagueña como sede de una de las fechas del campeonato, por décimo año consecutivo.

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La confirmación se dio a conocer durante el fin de semana, en el marco de la asamblea de la Comisión Nacional y de la disputa de la última fecha correspondiente a la temporada 2026.

Según el calendario oficial, Quimilí recibirá la quinta fecha del campeonato el domingo 3 de octubre de 2027, en el Circuito Municipal Bautista Correa, donde se congregarán jóvenes deportistas y delegaciones de diferentes provincias argentinas.

La continuidad de la ciudad dentro del calendario nacional representa un reconocimiento al trabajo que se viene realizando desde hace más de dos décadas para promover el desarrollo de esta disciplina.

En ese sentido, el Círculo de Ciclistas Quimilense, institución encargada de organizar la competencia en la localidad, cumple un papel fundamental en el crecimiento de la actividad y la formación de las nuevas generaciones.

Para la próxima edición, la organización también contará con el respaldo de la Municipalidad de Quimilí, tras el compromiso asumido por el intendente Sixto Díaz de acompañar la realización del evento deportivo.

Calendario 2027 del Campeonato Nacional de Ciclismo Infanto Juvenil

1.ª fecha: 18 de abril – Chilecito, La Rioja.

18 de abril – Chilecito, La Rioja. 2.ª fecha: 20 de junio – Catamarca Capital.

20 de junio – Catamarca Capital. 3.ª fecha: 18 de julio – Las Breñas, Chaco.

18 de julio – Las Breñas, Chaco. 4.ª fecha: 22 de agosto – San Juan.

22 de agosto – San Juan. 5.ª fecha: 3 de octubre – Quimilí, Santiago del Estero.

3 de octubre – Quimilí, Santiago del Estero. 6.ª fecha: 14 de noviembre – San Juan.

De esta manera, Quimilí se prepara para recibir nuevamente a las jóvenes promesas del ciclismo argentino y consolidar su lugar como una de las sedes tradicionales de la disciplina a nivel nacional.